पॉटी के समय ये गलती बढ़ा सकती हैं बवासीर का रिस्क, डॉक्टर बोले- आज ही सुधारें!
बवासीर की समस्या बहुत ही गंभीर और दर्दनाक होती है। कई बार लोग मल त्याग के दौरान ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से पाइल्स होने का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि आजकल ज्यादातर लोग डेली बेसिस पर इन गलतियों को दोहरा रहे हैं।
पाइल्स यानी बवासीर एक दर्दनाक समस्या है, जिसमें एनस (मलद्वार) के आसपास की नसों में सूजन और मस्से हो जाते हैं। इस वजह से मल त्यागते समय खुजली, जलन, दर्द और कभी-कभी खून आने जैसी समस्या भी हो सकती हैं। अक्सर लोगों को उठने-बैठने में भी काफी तकलीफ होने लगती है। जाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि बवासीर जैसी पेनफुल और गंभीर समस्या उन्हें हो, लेकिन कई बार लोग अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो इसका कारण बन सकती हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए डॉ तनय मिश्रा बताते हैं कि कई बार मल त्याग से जुड़ी कुछ गलत आदतें भी इसके रिस्क को बढ़ाती हैं। अगर आप डेली इन गलतियों को दोहरा रहे हैं तो आज ही इन्हें बंद कर दें।
मल त्याग के दौरान ज्यादा जोर लगाना
कई बार मल त्यागने के बाद भी लोग जरूरत से ज्यादा जोर लगाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी कुछ मल और बचा हुआ है, इसलिए थोड़ा और प्रेशर लगाते हैं। जबकि ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि इससे पेट के अंदर दबाव (abdominal pressure) बढ़ता है। ऐसा लंबे समय तक करने पर पाइल्स होने का खतरा बढ़ सकता है।
टॉयलेट सीट में बहुत देर तक बैठना
आजकल लोग टॉयलेट में घंटों बीता देते हैं। फोन पर स्क्रॉल करते हुए टॉयलेट में बैठना आजकल नॉर्मल लगता है। लेकिन ये आदत सही नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग हाइपोथीसिस है, जिसके मुताबिक आपकी टॉयलेट सीट नॉर्मल चेयर से अलग होती है। इसमें पेल्विक फ्लोर को सही सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए लंबे समय तक बैठे रहने से गुदा के आसपास की नसों पर दबाव पड़ सकता है।
हालांकि इस बात के सीधे वैज्ञानिक प्रमाण अभी सीमित हैं, लेकिन लंबे समय तक टॉयलेट सीट पर बैठे रहने और पाइल्स के बढ़ते जोखिम के बीच संबंध देखा गया है। इसलिए लंबे तक टॉयलेट सीट पर बैठने से बचना चाहिए।
इंडियन vs वेस्टर्न टॉयलेट सीट, कौन बेहतर?
इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट सीट पर बैठने की पोजीशन में काफी अंतर होता है। इंडियन सीट में बैठने समय व्यक्ति स्क्वाटिंग पोजीशन में होता है, जिससे मल त्याग के समय कम जोर लगाना पड़ता है। वहीं वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते समय पैरों को जमीन पर रखने से ये पोजिशन नहीं बन पाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्टर्न टॉयलेट के इस्तेमाल से पाइल्स का रिस्क बढ़ता है। लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि इंडियन टॉयलेट सीट एक हेल्दी विकल्प हैं।
सेहत की टिप- अगर आपके यहां वेस्टर्न टॉयलेट सीट है, तो मल त्याग के समय आप पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रख सकते हैं। इससे इंडियन टॉयलेट सीट वाली स्क्वाटिंग पोजिशन बनाने में मदद मिलती है और मल त्याग के समय जोर लगाना कम होता है।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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