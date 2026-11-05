पॉटी के समय ये गलती बढ़ा सकती हैं बवासीर का रिस्क, डॉक्टर बोले- आज ही सुधारें!

बवासीर की समस्या बहुत ही गंभीर और दर्दनाक होती है। कई बार लोग मल त्याग के दौरान ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से पाइल्स होने का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि आजकल ज्यादातर लोग डेली बेसिस पर इन गलतियों को दोहरा रहे हैं।

पाइल्स यानी बवासीर एक दर्दनाक समस्या है, जिसमें एनस (मलद्वार) के आसपास की नसों में सूजन और मस्से हो जाते हैं। इस वजह से मल त्यागते समय खुजली, जलन, दर्द और कभी-कभी खून आने जैसी समस्या भी हो सकती हैं। अक्सर लोगों को उठने-बैठने में भी काफी तकलीफ होने लगती है। जाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि बवासीर जैसी पेनफुल और गंभीर समस्या उन्हें हो, लेकिन कई बार लोग अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो इसका कारण बन सकती हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए डॉ तनय मिश्रा बताते हैं कि कई बार मल त्याग से जुड़ी कुछ गलत आदतें भी इसके रिस्क को बढ़ाती हैं। अगर आप डेली इन गलतियों को दोहरा रहे हैं तो आज ही इन्हें बंद कर दें।

मल त्याग के दौरान ज्यादा जोर लगाना कई बार मल त्यागने के बाद भी लोग जरूरत से ज्यादा जोर लगाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी कुछ मल और बचा हुआ है, इसलिए थोड़ा और प्रेशर लगाते हैं। जबकि ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि इससे पेट के अंदर दबाव (abdominal pressure) बढ़ता है। ऐसा लंबे समय तक करने पर पाइल्स होने का खतरा बढ़ सकता है।

टॉयलेट सीट में बहुत देर तक बैठना आजकल लोग टॉयलेट में घंटों बीता देते हैं। फोन पर स्क्रॉल करते हुए टॉयलेट में बैठना आजकल नॉर्मल लगता है। लेकिन ये आदत सही नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग हाइपोथीसिस है, जिसके मुताबिक आपकी टॉयलेट सीट नॉर्मल चेयर से अलग होती है। इसमें पेल्विक फ्लोर को सही सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए लंबे समय तक बैठे रहने से गुदा के आसपास की नसों पर दबाव पड़ सकता है।

हालांकि इस बात के सीधे वैज्ञानिक प्रमाण अभी सीमित हैं, लेकिन लंबे समय तक टॉयलेट सीट पर बैठे रहने और पाइल्स के बढ़ते जोखिम के बीच संबंध देखा गया है। इसलिए लंबे तक टॉयलेट सीट पर बैठने से बचना चाहिए।

इंडियन vs वेस्टर्न टॉयलेट सीट, कौन बेहतर? इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट सीट पर बैठने की पोजीशन में काफी अंतर होता है। इंडियन सीट में बैठने समय व्यक्ति स्क्वाटिंग पोजीशन में होता है, जिससे मल त्याग के समय कम जोर लगाना पड़ता है। वहीं वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते समय पैरों को जमीन पर रखने से ये पोजिशन नहीं बन पाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्टर्न टॉयलेट के इस्तेमाल से पाइल्स का रिस्क बढ़ता है। लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि इंडियन टॉयलेट सीट एक हेल्दी विकल्प हैं।

सेहत की टिप- अगर आपके यहां वेस्टर्न टॉयलेट सीट है, तो मल त्याग के समय आप पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रख सकते हैं। इससे इंडियन टॉयलेट सीट वाली स्क्वाटिंग पोजिशन बनाने में मदद मिलती है और मल त्याग के समय जोर लगाना कम होता है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।