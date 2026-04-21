घरेलू नुस्खा: नारियल पानी में नींबू, क्या सच में पथरी का देसी इलाज है?
किडनी स्टोन में नारियल पानी और नींबू का नुस्खा काफी लोकप्रिय है। लेकिन क्या यह सच में असरदार है? जानिए इसके फायदे, सीमाएं और डॉक्टर क्या सलाह देते हैं।
किडनी स्टोन यानी पथरी की समस्या आजकल काफी आम होती जा रही है और इसके साथ होने वाला दर्द बहुत तकलीफदेह होता है। ऐसे में लोग दवाइयों के साथ-साथ घरेलू नुस्खों की भी तलाश करते हैं। उन्हीं में से एक लोकप्रिय नुस्खा है नारियल पानी में नींबू मिलाकर पीना।
अक्सर कहा जाता है कि यह ड्रिंक पथरी को घुलाने या बाहर निकालने में मदद कर सकता है। लेकिन क्या यह सच में इतना असरदार है या सिर्फ एक पुरानी मान्यता है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, ताकि आप सही जानकारी के आधार पर अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि कौन-से उपाय सच में मदद करते हैं और कब डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है।
क्या यह नुस्खा सच में काम करता है?
- नारियल पानी: यह शरीर को हाइड्रेट रखता है, जिससे यूरिन का फ्लो बेहतर होता है।
- नींबू: इसमें साइट्रिक एसिड होता है, जो कुछ प्रकार की पथरी (जैसे कैल्शियम ऑक्सालेट) बनने से रोकने में मदद कर सकता है। हालांकि, यह उपाय छोटी पथरी में मदद कर सकता है, लेकिन बड़ी या गंभीर स्थिति में केवल इस पर निर्भर रहना सही नहीं है।
इसके फायदे क्या हो सकते हैं?
- शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता: नारियल पानी शरीर को अच्छी तरह हाइड्रेट रखता है। पर्याप्त पानी मिलने से किडनी बेहतर काम करती है और पथरी बनने वाले तत्व जमा होने की संभावना कम हो सकती है।
- यूरिन फ्लो को बेहतर बनाता है: यह ड्रिंक यूरिन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शरीर के टॉक्सिन्स और छोटे-छोटे कण आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इससे किडनी पर दबाव कम होता है।
- नई पथरी बनने का खतरा कम कर सकता है: नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड कुछ प्रकार की पथरी बनने से रोकने में सहायक माना जाता है। यह कैल्शियम के जमाव को कम करने में मदद कर सकता है।
- शरीर को हल्का और फ्रेश महसूस कराता है: नियमित सेवन से शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बना रहता है, जिससे थकान कम होती है और आप खुद को ज्यादा हल्का, एक्टिव और फ्रेश महसूस करते हैं।
इसकी सीमाएं क्या हैं?
यह हर तरह की पथरी पर असरदार नहीं होता और बड़ी पथरी को बाहर निकालने में मदद नहीं कर सकता। पहले मेडिकल जांच जरूरी है।
डॉक्टर क्या सलाह देते हैं?
डॉक्टरों के अनुसार, किडनी स्टोन का इलाज पथरी के आकार और प्रकार पर निर्भर करता है। घरेलू उपाय केवल सहायक हो सकते हैं, लेकिन सही इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
किन बातों का रखें ध्यान?
- रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
- नमक और ज्यादा प्रोटीन वाले खाने से बचें
- समय-समय पर जांच कराएं
- अगर तेज दर्द या खून आए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें
नोट: नारियल पानी और नींबू का यह नुस्खा शरीर को हाइड्रेट रखने और कुछ हद तक पथरी से बचाव में मदद कर सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह इलाज नहीं माना जा सकता। सही जानकारी और डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसे अपनाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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