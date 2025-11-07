गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया हेल्दी वेट लॉस के लिए कैसा होना चाहिए सुबह का नाश्ता, आप भी ले सकते हैं टिप्स

संक्षेप: डॉ. विकास जिंदल कहते हैं कि, सही नाश्ता सिर्फ कम कैलोरी वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो पाचन को दुरुस्त रखे, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करे और भूख को संतुलित रखे।

आपने अकसर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि ‘दिन की शुरुआत जैसी होती है, आपका पूरा दिन वैसा ही गुजरता है।’ यही बात आपके सुबह के नाश्ते पर भी लागू होती है। अगर आप हेल्दी तरीके से अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी प्लेट में क्या है, उस पर ध्यान देना जरूरी होता है। सीके बिरला हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. विकास जिंदल कहते हैं कि, सही नाश्ता सिर्फ कम कैलोरी वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो पाचन को दुरुस्त रखे, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करे और भूख को संतुलित रखे। आइए डॉक्टर विकास जिंदल से ही जानते हैं एक हेल्दी वेट लॉस के लिए कैसा होना चाहिए सुबह का नाश्ता।

1. प्रोटीन पर दें ध्यान नाश्ते में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और दिनभर क्रेविंग्स कम होती हैं। उबले अंडे, ग्रीक योगर्ट, पनीर या स्प्राउट्स जैसे खाने से बॉडी को एनर्जी भी मिलती है और मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वज़न घटाने के लिए यह सबसे ज़रूरी बातों में से एक है।

2. फाइबर शामिल करें फाइबर से डाइजेशन बेहतर होता है और गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट मिलता है जो हमारी आँतों को हेल्दी रखते हैं। ओट्स, चिया सीड्स, फल और साबुत अनाज फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हेल्दी गट माइक्रोबायोम मेटाबॉलिज़्म को दुरुस्त रखता है और फैट जमा होने से रोकता है।

3. हेल्दी फैट्स से ना डरें हर फैट खराब नहीं होता! नट्स, सीड्स और एवोकाडो में पाए जाने वाले गुड फैट्स शरीर को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स सोखने में मदद करते हैं और दिल को भी हेल्दी रखते हैं। नाश्ते में थोड़ा हेल्दी फैट लेने से दिनभर भूख कंट्रोल में रहती है।

4. लो ग्लाइसेमिक कार्ब्स चुनें मीठे सीरियल्स और रिफाइंड आटे वाली चीज़ें तुरंत एनर्जी तो देती हैं, लेकिन जल्दी थका देती हैं और ज्यादा खाने की इच्छा बढ़ा देती हैं। इसकी जगह पूरे अनाज वाली ब्रेड, क्विनोआ या मिलेट्स (जैसे ज्वार, बाजरा, रागी) का इस्तेमाल करें, इससे एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है और पेट भी ठीक रहता है।

5. नाश्ता छोड़ना भूल जाएं बहुत लोग सोचते हैं कि नाश्ता छोड़ने से वज़न जल्दी घटेगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। नाश्ता ना करने से मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है और दिन में ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाती है। एक बैलेंस्ड नाश्ता डाइजेशन को चालू करता है और ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखता है।

6. सुबह हाइड्रेशन से शुरुआत करें दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने नींबू पानी या फाइबर से भरपूर स्मूदी से करें। इससे डाइजेशन बेहतर होता है और शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं। गैस्ट्रो डॉक्टर सुबह पेट खाली होने पर फ्लूइड लेने की सलाह देते हैं ताकि पाचन तंत्र एक्टिव हो सके।

7. हेल्दी नाश्ते के कुछ आसान आइडियाज - ओटमील में नट्स, सीड्स और फ्रेश फ्रूट्स मिलाकर खाएं

- वेजिटेबल ऑमलेट के साथ होल ग्रेन टोस्ट

- ग्रीक योगर्ट में चिया सीड्स और बेरीज़

- मूंग दाल चीला के साथ पुदीना चटनी और एक गिलास छाछ