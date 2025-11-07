Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थCK birla hospital gastroenterologist doctor vikas jindal shares the best breakfast tips for healthy weight loss tips
गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया हेल्दी वेट लॉस के लिए कैसा होना चाहिए सुबह का नाश्ता, आप भी ले सकते हैं टिप्स

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया हेल्दी वेट लॉस के लिए कैसा होना चाहिए सुबह का नाश्ता, आप भी ले सकते हैं टिप्स

संक्षेप: डॉ. विकास जिंदल कहते हैं कि, सही नाश्ता सिर्फ कम कैलोरी वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो पाचन को दुरुस्त रखे, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करे और भूख को संतुलित रखे।

Fri, 7 Nov 2025 08:20 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आपने अकसर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि ‘दिन की शुरुआत जैसी होती है, आपका पूरा दिन वैसा ही गुजरता है।’ यही बात आपके सुबह के नाश्ते पर भी लागू होती है। अगर आप हेल्दी तरीके से अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी प्लेट में क्या है, उस पर ध्यान देना जरूरी होता है। सीके बिरला हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. विकास जिंदल कहते हैं कि, सही नाश्ता सिर्फ कम कैलोरी वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो पाचन को दुरुस्त रखे, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करे और भूख को संतुलित रखे। आइए डॉक्टर विकास जिंदल से ही जानते हैं एक हेल्दी वेट लॉस के लिए कैसा होना चाहिए सुबह का नाश्ता।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. प्रोटीन पर दें ध्यान

नाश्ते में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और दिनभर क्रेविंग्स कम होती हैं। उबले अंडे, ग्रीक योगर्ट, पनीर या स्प्राउट्स जैसे खाने से बॉडी को एनर्जी भी मिलती है और मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वज़न घटाने के लिए यह सबसे ज़रूरी बातों में से एक है।

2. फाइबर शामिल करें

फाइबर से डाइजेशन बेहतर होता है और गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट मिलता है जो हमारी आँतों को हेल्दी रखते हैं। ओट्स, चिया सीड्स, फल और साबुत अनाज फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हेल्दी गट माइक्रोबायोम मेटाबॉलिज़्म को दुरुस्त रखता है और फैट जमा होने से रोकता है।

3. हेल्दी फैट्स से ना डरें

हर फैट खराब नहीं होता! नट्स, सीड्स और एवोकाडो में पाए जाने वाले गुड फैट्स शरीर को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स सोखने में मदद करते हैं और दिल को भी हेल्दी रखते हैं। नाश्ते में थोड़ा हेल्दी फैट लेने से दिनभर भूख कंट्रोल में रहती है।

4. लो ग्लाइसेमिक कार्ब्स चुनें

मीठे सीरियल्स और रिफाइंड आटे वाली चीज़ें तुरंत एनर्जी तो देती हैं, लेकिन जल्दी थका देती हैं और ज्यादा खाने की इच्छा बढ़ा देती हैं। इसकी जगह पूरे अनाज वाली ब्रेड, क्विनोआ या मिलेट्स (जैसे ज्वार, बाजरा, रागी) का इस्तेमाल करें, इससे एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है और पेट भी ठीक रहता है।

5. नाश्ता छोड़ना भूल जाएं

बहुत लोग सोचते हैं कि नाश्ता छोड़ने से वज़न जल्दी घटेगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। नाश्ता ना करने से मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है और दिन में ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाती है। एक बैलेंस्ड नाश्ता डाइजेशन को चालू करता है और ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखता है।

6. सुबह हाइड्रेशन से शुरुआत करें

दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने नींबू पानी या फाइबर से भरपूर स्मूदी से करें। इससे डाइजेशन बेहतर होता है और शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं। गैस्ट्रो डॉक्टर सुबह पेट खाली होने पर फ्लूइड लेने की सलाह देते हैं ताकि पाचन तंत्र एक्टिव हो सके।

7. हेल्दी नाश्ते के कुछ आसान आइडियाज

- ओटमील में नट्स, सीड्स और फ्रेश फ्रूट्स मिलाकर खाएं

- वेजिटेबल ऑमलेट के साथ होल ग्रेन टोस्ट

- ग्रीक योगर्ट में चिया सीड्स और बेरीज़

- मूंग दाल चीला के साथ पुदीना चटनी और एक गिलास छाछ

वजन घटाने का मतलब खुद को भूखा रखना नहीं, बल्कि शरीर को सही पोषण देना है। प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स का सही कॉम्बिनेशन न केवल पेट को शांत रखता है बल्कि पाचन और एनर्जी लेवल को भी सपोर्ट करता है। जैसा कि गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट कहते हैं — ‘हेल्दी गट ही हेल्दी बॉडी की जड़ है।’ अगर आपकी आंतें खुश हैं, तो आपका शरीर भी फिट रहेगा!

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।