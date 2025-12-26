मीठा खाकर पछता रहे हैं? शरीर को दें नेचुरल डिटॉक्स का मौका

संक्षेप: क्रिसमस पार्टी के बाद ज्यादा मीठा, केक और डेजर्ट खाने से शरीर भारी और सुस्त लगने लगता है। ऐसे में कुछ आसान डिटॉक्स ड्रिंक्स शरीर को हल्का करने और पाचन सुधारने में मदद कर सकती हैं।

क्रिसमस और साल के अंत की पार्टियों में केक, कुकीज, चॉकलेट और तरह-तरह की मिठाइयों से खुद को रोक पाना आसान नहीं होता। लेकिन ज्यादा मीठा खाने के बाद शरीर अक्सर संकेत देने लगता है- पेट भारी लगना, ब्लोटिंग, सुस्ती, सिरदर्द, मुंह में अजीब सा स्वाद या अचानक थकान महसूस होना। इसकी वजह यह है कि जरूरत से ज्यादा शुगर शरीर में जाकर पाचन तंत्र, लिवर और इंसुलिन बैलेंस पर दबाव डालती है।

ऐसे में कई लोग फौरन डाइटिंग या खुद को भूखा रखने लगते हैं जो शरीर के लिए और ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। असल जरूरत है शरीर को धीरे-धीरे संतुलन में लाने की। यहीं पर पोस्ट-पार्टी डिटॉक्स ड्रिंक्स मददगार साबित होती हैं। ये ड्रिंक्स शरीर के नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम- लिवर, किडनी और गट को सपोर्ट करती हैं, ताकि जमा हुआ टॉक्सिन्स बाहर निकल सके और पाचन दोबारा सही हो।

डिटॉक्स का मतलब महंगे जूस या सख्त फास्टिंग नहीं होता। कुछ हल्की, घर में मौजूद चीजों से बनी ड्रिंक्स शरीर को हाइड्रेट करती हैं, सूजन कम करती हैं और मीठे की क्रेविंग को भी कंट्रोल करती हैं। सही ड्रिंक्स लेने से ना सिर्फ पेट हल्का महसूस होता है, बल्कि एनर्जी लेवल सुधरता है और स्किन भी फ्रेश दिखने लगती है। अगर क्रिसमस पर आपसे भी मीठा ज्यादा हो गया है, तो इन आसान डिटॉक्स ड्रिंक्स से शरीर को फिर से रीसेट किया जा सकता है।

1. गुनगुना नींबू-पानी + शहद नींबू शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है, जबकि शहद पाचन को सपोर्ट करता है।

कैसे बनाएं: 1 गिलास गुनगुना पानी, आधा नींबू का रस, 1 चम्मच शहद

सुबह खाली पेट पीने से मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है और शुगर क्रेविंग कम होती है।

2. सौंफ-धनिया डिटॉक्स वॉटर ज्यादा मीठा खाने के बाद पेट फूलना आम समस्या है। सौंफ और धनिया दोनों पाचन के लिए बेहतरीन माने जाते हैं।

कैसे बनाएं: 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया के बीज, 1 गिलास पानी

रातभर भिगोकर रखें और सुबह छानकर पिएं। यह ड्रिंक गैस, ब्लोटिंग और भारीपन को कम करती है।

3. अदरक-हल्दी की हर्बल ड्रिंक अदरक और हल्दी दोनों एंटी-इंफ्लेमेटरी होते हैं और लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं।

कैसे बनाएं: 1 कप पानी, कद्दूकस किया अदरक, एक चुटकी हल्दी

5 मिनट उबालें और हल्का गर्म पीएं। यह ड्रिंक इम्युनिटी बढ़ाने और सुस्ती दूर करने में मदद करती है।