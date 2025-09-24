सबसे अच्छा घी कौन सा है? आयुर्वेद के अनुसार ये 2 चीजें देखकर खरीदें

Health Tips: आजकल मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर घी आपको वो फायदे नहीं देते, जो आप उनसे उम्मीद करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक अच्छा घी कैसा होता है।

देसी घी हमेशा से ही भारतीय खानपान का अहम हिस्सा रहा है। ये सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि उसे और भी ज्यादा पौष्टिक बनाता है। आयुर्वेद में तो घी को अमृत माना गया है, जो कई रोगों से बचाव और लड़ने में मदद करता है। खाने पीने के अलावा भी आयुर्वेद में देसी घी के कई नुस्खे बताए गए हैं, जो बहुत फायदेमंद हैं। हालांकि एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर घी एक जैसा नहीं होता। यहां सिर्फ घी की शुद्धता की बात ही नहीं हो रही है, बल्कि ऐसी कई चीजें हैं जो एक घी में देखना जरूरी है। आजकल मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर घी आपको वो फायदे नहीं देते, जो आप उनसे उम्मीद करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक अच्छा घी कैसा होता है।

घी किससे बन रहा है, ये जरूर देखें एक अच्छा घी खरीदते हुए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि वो बन किससे रहा है। आयुर्वेद के मुताबिक गिर गाय का घी सबसे अच्छा माना जाता है। इसका रंग गोल्डन होता है और टेक्सचर काफी लाइट होता है। ये पाचन और ओवरऑल हेल्थ के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा देसी गाय का घी भी अच्छा होता है। ये रंग में पीला होता है और ताकत और एनर्जी को बूस्ट करता है। अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं या बहुत फिजिकल मेहनत करते हैं, तो भैंस का घी आपके लिए अच्छा माना गया है।

चेक करें घी किस मैथड से बन रहा है अच्छा घी चुनते हुए ये देखना सबसे जरूरी है कि वो किस प्रक्रिया से बन रहा है। घी बनाते हुए आमतौर पर दो तरीके अपनाएं जाते हैं, एक तो बिलोना मैथड और दूसरा क्रीम बेस्ड मैथड। बिलोना मैथड पारंपरिक तकनीक है, जिसमें दूध से पहले दही बनाई जाती है। इसके बाद दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, फिर इस मक्खन को धीमी आंच पर पकाकर घी बनाया जाता है। वहीं क्रीम बेस्ड मैथड में दूध से मक्खन बनाया जाता है, फिर इससे बल्क में घी बनाया जाता है। हमेशा वो घी चुनें जो बिलोना मैथड से बनाया जाता है, ये ज्यादा फायदेमंद होता है।