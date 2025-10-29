चाइनीज वेलनेस क्यू गोंग के मास्टर ने बताया क्रॉनिक खांसी को रोकने के लिए प्वाइंट

मौसम बदल रहा है। जिसकी वजह से बच्चे-बड़े सबको सर्दी-जुकाम की समस्या परेशान कर रही है। एक बार जुकाम ठीक हो जाने के बाद आ रही खांसी काफी सारे लोगों को परेशान करती है। जिसमे घरेलू नुस्खे और दवाओं का इस्तेमाल जरूरी होता है। लेकिन कई बार रात को सोते वक्त अचानक उठ रही खांसी रुकती नही है या बहुत देर तक आने के बाद रुकती है। इस तरह की खांसी अगर परेशान करती है तो इस समस्या के लिए सीने पर मसाज फायदेमंद साबित हो सकती है। एक्यूपंचर थेरेपी कई हेल्थ प्रॉब्लम में राहत पहुंचाती है। जैसे लगातार उठ रही खांसी को शांत करने के लिए सीने के इस हिस्से पर मसाज करने से आराम मिलता है। चाइनीज वेलनेस प्रैक्टिस में एक्यूप्रेशर के कई सारे प्वाइंट बताए गए हैं। जिन्हें दबाने से शरीर की कई समस्याओं से आराम मिलता है। इंस्टाग्राम पर पुरानी चाइनीज प्रैक्टिस चिगोंग के मास्टर ने क्रोनिक खांसी में राहत देने के लिए ये खास प्रेशर प्वाइंट को शेयर किया है।