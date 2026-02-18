बेबी ब्वॉय के प्राइवेट पार्ट में समस्या है फिमोसिस, डॉक्टर से जानें कब है चिंता की बात
Phimosis Treatment: पैदा होने के बाद लड़कों के पेनिस से जुड़ी एक दिक्कत काफी ज्यादा कॉमन है। जिसे फिमोसिस बोलते हैं, जिसमे पेनिस के आगे की स्किन कड़ी होती है। पीडियाट्रिशन ने बताया आखिर कब इस कड़ी स्किन को लेकर चिंता करने की जरूरत होती है।
बच्चों के पैदा होने के बाद काफी सारे अंग धीरे-धीरे डेवलप होते रहते हैं। कई बार पैरेंट्स बेवजह चिंता करते हैं। जैसे बेबी ब्वॉय के प्राइवेट पार्ट से जुड़ी दिक्कत है फिमोसिस। जिसके बारे में काफी सारे पैरेंट्स को पूरी जानकारी नहीं होती और वो सही समय पर इलाज और पूरी जानकारी के अभाव में अक्सर परेशान रहते हैं। दरअसल, पैदा हुए लड़कों के पेनिस पर एक पतली स्किन की लेयर चढ़ी होती है। जो पीछे खिसक जाती है और अंदर का पार्ट ग्लांस नजर आ जाता है। लेकिन जब ये स्किन पीछे नहीं खिसक पाती है तो इसी समस्या को फिमोसिस बोलते हैं। काफी सारे पैरेंट्स बच्चे के पेनिस से जुड़ी इस समस्या से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि केवल सर्जरी ही एक मात्र इस समस्या का समाधान है। इस बारे में डॉक्टर राजेश खतवानी ने मिथ के साथ ही जरूरी बात शेयर की है। जिसकी मदद से समझा जा सकता है कि आखिर कब ये समस्या चिंताजनक है।
कब तक ना करें चिंता
डॉक्टर ने बताया कि पेनिस के ऊपर की स्किन जो कई बार कसी होती है और पीछे की तरफ नहीं खिंचती। तो चिंता ना करें। बेबी ब्वॉय में ऐसा एक साल तक रहना बिल्कुल नॉर्मल है। इस एक साल के टाइम पीरियड में पेनिस की ये स्किन धीरे-धीरे लूज हो जाती है और आसानी से खिसकने लगती है। इस स्किन को बीच-बीच में चेक करते रहना चाहिए।
पेनिस की स्किन ना खिसकने पर बच्चों में होती है ये दिक्कत
अगर एक साल का होने के बाद भी बच्चे में ये स्किन लूज नहीं होती और पेनिस के अंदर ग्लांस वाला पार्ट नहीं नजर आता है तो बच्चे के बड़े होने के साथ उन्हें ये समस्याएं होने लगती है।
बच्चे के पेशाब करने के बाद और पहले ये फोरस्किन गुब्बारे की तरह फूल जाती है। अगर बच्चे के पेनिस में इस तरह की समस्या दिख रही है तो संकेत है बच्चे का फिमोसिस टाइट है और खुद से ठीक नहीं होगा।
कई बार बच्चे का फिमोसिस ठीक होने से पहले ही बच्चे को यूरिन इंफेक्शन हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा तो ये संकेत है कि बच्चे का फिमोसिस खुद से ठीक नहीं होगा।
कैसे पता करें कि बच्चे को हो गया है यूरिन इंफेक्शन
बच्चे का फ्रेशली पास्ड यूरिन काफी बदबूदार होता है।
यूरिन पास करने के दौरान बच्चे को दर्द और जलन होता है और वो रोता है।
बच्चा अटक-अटक कर पेशाब करता है।
बहुत जोर लगाकर पेशाब करता है
या, बार-बार फ्रिक्वेंटली यूरिन पास करता है। बच्चे को अगर इनमे से कोई सी भी दिक्कत आप महसूस कर रही हैं तो फौरन पीडियाट्रिशन के पास जाकर दला लेना जरूरी है। चूंकि छोटे लड़कों में यूटीआई होने का खतरा कम होता है इसलिए अगर बच्चे को यूरिन में इंफेक्शन हो गया है तो डॉक्टर से संपंर्क करें। तो वो फिमोसिस से निपटने का इलाज बताएंगे।
