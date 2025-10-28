चिकन या मटन, किसमें होता है ज्यादा प्रोटीन और क्या हैं खाने के फायदे
नॉन-वेज लवर्स की दुनिया में कमी नहीं है। चिकन-मटन प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है और नॉन-वेज खाने वालों को ये काफी पसंद होता है। चिकन हो या फिर मटन लोग बड़े चाव से खाते हैं और अलग वैरायटी में पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोनों में से किसमें ज्यादा प्रोटीन होता है। चिकन या मटन खाने से शरीर को क्या फायदे होते हैं। चलिए सबकुछ हेल्थ एक्सपर्ट बता रहे हैं।
चिकन
चिकन ब्रेस्ट सबसे कम फैट वाला और प्रोटीन से भरपूर होता है। अगर आप 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाते हैं, तो करीब 32 ग्राम प्रोटीन शरीर में पहुंच जायेगा। तो वही चिकन के थाई में फैट ज्यादा और प्रोटीन कम होता है। लेकिन लोग थाई खाना ज्यादा पसंद करते हैं। चिकन के थाई में करीब 24-26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। चिकन खाने वाले लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती। साथ ही फैट भी बढ़ता है। अगर आप दुबले-पतले शरीर वाले हैं, तो चिकन लेग खाएं। इससे शरीर में फैट बढ़ेगा।
मटन
चिकन के मुकाबले मटन में ज्यादा प्रोटीन और मिनरल्स पाया जाता है। साथ ही ये ज्यादा फैटी होता है। मटन की पीठ वाला हिस्सा शरीर के लिए काफी फायेदमंद माना जाता है। 100 ग्राम लॉइन में लगभग 25-27 ग्राम प्रोटीन और 12-14 ग्राम फैट होता है। तो वही मटन के लेग पीस में भी 26 ग्राम प्रोटीन होता है। जिम करने वाले लोग मटन का लेग खाना पसंद करते हैं। इसमें कम फैट होता है। मटन में प्रोटीन के अलावा आयरन, जिंक, और विटामिन B12 भी होता है। बॉडी बनाने वाले लोग मटन खाते हैं।
कौन ज्यादा बेहतर?
अगर आपको वजन बढ़ाना है और मसल्स गेन करनी है, तो चिकन ब्रेस्ट खाएं। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग और बॉडी बना रहे हैं, तो मटन खाएं। इससे प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा और शरीर में एनर्जी आएगी। एक्सपर्ट के मुताबिक, प्रोटीन के लिए रोजाना और ज्यादा चिकन-मटन न खाएं। इससे शरीर को नुकसान होता है और बॉडी फूलती है।
