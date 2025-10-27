छठ पूजा पर जरूर बनाई जाती है गुड़ की खीर, जानें 'रसिया' खाने से सेहत को मिलते हैं क्या 5 बड़े फायदे

संक्षेप: Health Benefits Of Chhath Puja Jaggery Kheer Rasiya : गुड़ की इस खीर रसिया का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि इसका सेवन करने से व्यक्ति को सेहत से जुड़े कई गजब के फायदे भी मिलते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 बड़े फायदों के बारे में-

Gur Ki Kheer Khane Ke Fayde: लोक आस्था का महापर्व छठ 2025 बिहार सहित झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल छठ महापर्व 25 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में हर रोज एक अलग और खास तरह का प्रसाद बनाने की परंपरा चली आ रही है। छठ के दूसरे दिन 'खरना' को रसिया का प्रसाद खासतौर पर बनाया जाता है। आम की लड़की और मिट्टी के चूल्‍हे पर बनाई गई चावल, दूध और गुड़ की इस खीर का प्रसाद सूर्य देवता को चढ़ाया जाता है। बता दें, गुड़ की इस खीर रसिया का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि इसका सेवन करने से व्यक्ति को सेहत से जुड़े कई गजब के फायदे भी मिलते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 बड़े फायदों के बारे में-

गुड़ की खीर खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे शरीर को दे इंस्टेंट एनर्जी गुड़ की खीर का सेवन शरीर को ताकत और इंस्टेंट एनर्जी देता है। गुड़ में मौजूद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की प्रचुर मात्रा शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद करती है। इसका सेवन करने से व्रत के दौरान व्यक्ति को थकावट और कमजोरी महसूस नहीं होती और वो एनर्जेटिक बना रहता है। गुड़ हमारे शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। जिसकी वजह से हमारे लिवर को डीटॉक्सिफाई होने में मदद मिलती है।

पाचन तंत्र बनाए रखे मजबूत गुड़ की खीर पाचन तंत्र के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसका सेवन करने से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, जिससे पेट को स्वस्थ व दुरुस्त रखने में मदद मिलती है और लिवर डीटॉक्सिफाई होता है। इसके अलावा इस खीर का सेवन पेट में ठंडक भी बनाए रखता है। गुड शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करके कब्ज की समस्या से बचाव करके पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखता है।

आयरन की कमी पूरी करें गुड़ में मौजूद जिंक और सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स फ्री रेडिकल डैमेज से हमारे शरीर को बचाकर इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। गुड़ में मौजूद आयरन की भरपूर मात्रा, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी पूरी करती है। नियमित रूप से इस खीर का सेवन एनीमिया की समस्या से छुटकारा दिला सकता है।

शरीर को गर्माहट दे छठ पूजन से मौसम में हल्की-हल्की ठंड शुरू हो जाती है। जिससे निपटने के लिए शरीर को गर्म तासीर वाली चीजों की जरूरत पड़ती है। गुड़ की तासीर गर्म होने की वजह से सर्दियों में इस खीर का सेवन शरीर की गर्माहट बनाए रखकर शरीर के ब्लड फ्लो को भी बेहतर रखता है।