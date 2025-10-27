Hindustan Hindi News
छठ पूजा पर जरूर बनाई जाती है गुड़ की खीर, जानें 'रसिया' खाने से सेहत को मिलते हैं क्या 5 बड़े फायदे

संक्षेप: Health Benefits Of Chhath Puja Jaggery Kheer Rasiya : गुड़ की इस खीर रसिया का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि इसका सेवन करने से व्यक्ति को सेहत से जुड़े कई गजब के फायदे भी मिलते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 बड़े फायदों के बारे में-

Mon, 27 Oct 2025 11:56 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Gur Ki Kheer Khane Ke Fayde: लोक आस्था का महापर्व छठ 2025 बिहार सहित झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल छठ महापर्व 25 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में हर रोज एक अलग और खास तरह का प्रसाद बनाने की परंपरा चली आ रही है। छठ के दूसरे दिन 'खरना' को रसिया का प्रसाद खासतौर पर बनाया जाता है। आम की लड़की और मिट्टी के चूल्‍हे पर बनाई गई चावल, दूध और गुड़ की इस खीर का प्रसाद सूर्य देवता को चढ़ाया जाता है। बता दें, गुड़ की इस खीर रसिया का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि इसका सेवन करने से व्यक्ति को सेहत से जुड़े कई गजब के फायदे भी मिलते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 बड़े फायदों के बारे में-

गुड़ की खीर खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

शरीर को दे इंस्टेंट एनर्जी

गुड़ की खीर का सेवन शरीर को ताकत और इंस्टेंट एनर्जी देता है। गुड़ में मौजूद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की प्रचुर मात्रा शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद करती है। इसका सेवन करने से व्रत के दौरान व्यक्ति को थकावट और कमजोरी महसूस नहीं होती और वो एनर्जेटिक बना रहता है। गुड़ हमारे शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। जिसकी वजह से हमारे लिवर को डीटॉक्सिफाई होने में मदद मिलती है।

पाचन तंत्र बनाए रखे मजबूत

गुड़ की खीर पाचन तंत्र के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसका सेवन करने से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, जिससे पेट को स्वस्थ व दुरुस्त रखने में मदद मिलती है और लिवर डीटॉक्सिफाई होता है। इसके अलावा इस खीर का सेवन पेट में ठंडक भी बनाए रखता है। गुड शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करके कब्ज की समस्या से बचाव करके पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखता है।

ये भी पढ़ें:Chhath Puja : ठेकुआ से लेकर रसियाव तक, ये हैं छठ महापर्व के 5 पारंपरिक व्यंजन

आयरन की कमी पूरी करें

गुड़ में मौजूद जिंक और सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स फ्री रेडिकल डैमेज से हमारे शरीर को बचाकर इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। गुड़ में मौजूद आयरन की भरपूर मात्रा, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी पूरी करती है। नियमित रूप से इस खीर का सेवन एनीमिया की समस्या से छुटकारा दिला सकता है।

शरीर को गर्माहट दे

छठ पूजन से मौसम में हल्की-हल्की ठंड शुरू हो जाती है। जिससे निपटने के लिए शरीर को गर्म तासीर वाली चीजों की जरूरत पड़ती है। गुड़ की तासीर गर्म होने की वजह से सर्दियों में इस खीर का सेवन शरीर की गर्माहट बनाए रखकर शरीर के ब्लड फ्लो को भी बेहतर रखता है।

इम्यूनिटी रखें बूस्ट

गुड़ में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुरता इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद कर सकती है। यह शरीर को फ्री रेडिकल के डैमेज से सुरक्षित रखता है। जिससे आप कई तरह की बीमारियों और संक्रमण की चपेट में आने से बच सकते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
