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खाने के 10 मिनट पहले ये 2 चीज मिलाकर चबा लिया तो दूर हो जाएगी गैस-ब्लोटिंग की प्रॉब्लम

Apr 23, 2026 06:19 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Ginger Benefits: हर रोज खाना खाने के दस मिनट पहले अगर अदरक के साथ इस खास चीज को मिलाकर चबाना शुरू कर देंगे तो कुछ ही दिनों में गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने शेयर किया ये देसी नुस्खा

खाने के 10 मिनट पहले ये 2 चीज मिलाकर चबा लिया तो दूर हो जाएगी गैस-ब्लोटिंग की प्रॉब्लम

खाना खाने के फौरन बाद गैस बनने लगती है। थोड़ी ही देर में पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है। तरह-तरह की दवाएं खाकर थक चुके हैं। तो अब ये साधारण सा घरेलू लेकिन आयुर्वेदिक नुस्खा आजमाकर देखें। जिसे न्यूट्रिशन श्वेता शाह ने शेयर किया है। गैस-ब्लोटिंग दूर रखने का ये प्री मील फॉर्मूला बहुत आसान है और आप इसे घर, बाहर, ऑफिस कहीं पर भी आजमा सकते हैं। तो अगर आपको अक्सर गैस-ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है तो इस देसी न्यूट्रिशनिस्ट के बताए नुस्खे को ट्राई करें।

न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर किया देसी नुस्खा

न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने गैस, ब्लोटिंग और कब्ज की समस्या को दूर कर डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाले खास देसी नुस्खे को शेयर किया है। जिसे खाने के बाद आयुर्वेद के अनुसार खाने के पचाने वाली जठराग्नि तेज हो जाती है और खाना आसानी से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग जो लाइफ में काफी बिजी हैं और खाने को कोई एक रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। उन्हें ये रेमेडी जरूर ट्राई करनी चाहिए।

खाने के पहले चबाएं ये चीज

बहुत ही सिंपल रेमेडी है। जिसे आप कहीं पर भी घर-ऑफिस हर जगह आराम से फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए बस फ्रेश अदरक का दो इंच बड़ा टुकड़ा लेना होगा। इसे धोकर साफ कर लें और एक चुटकी इस अदरक के ऊपर काला नमक डाल दें। बस अब इसे चबा लें। जब भी आप खाना खाएं तो ठीक दस मिनट पहले चबा-चबाकर खा लें। ये पेट की जठराग्नि को एक्टीवेट करने में मदद करेगी। मतलब बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस एक्टीवेट होता है। जिससे खाना ज्यादा तेजी से और आसानी से डाइजेस्ट होगा। जब आप हर रोज खाने के पहले अदरक को चबाना शुरू करते हैं तो डाइजेशन इंप्रूव होता है और खाना खाने के बाद होने वाली गैस और ब्लोटिंग की दिक्कत दूर होने लगती है।

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अदरक कैसे गैस-ब्लोटिंग को दूर करने में हेल्प करता है

गैस और ब्लोटिंग की दिक्कत ज्यादातर तब होती है जब खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। अदरक चबाने से इसमे मौजूद जिंजरोल एक्टिव कंपाउंड होता है। जो खाने को तेजी से इंटेस्टाइन में पहुंचाता है और वहां पर पाचक रसों को एक्टिव कर डाइजेशन बढ़ाता है। जिससे गैस बनने, ब्लोटिंग होने और कब्ज हो जाने की समस्या से छुटकारा मिलता है। यहीं नहीं आयुर्वेद के अनुसार जिन लोगों को भूख नहीं लगती उन्हें अदरक खाने से भूख बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही अदरक मितली की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है।

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Aparajita

लेखक के बारे में

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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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