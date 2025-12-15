नॉर्मल बीपी कितना होता है? घर पर चेक करने वाले 90% लोग समझने में करते हैं गलती!

संक्षेप: डॉ ऋचा तिवारी बताती हैं कि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि नॉर्मल बीपी क्या होता है और एलिवेटेड और हाई बीपी कब होता है। उन्होंने काफी आसान भाषा में बीपी की रीडिंग समझने का तरीका शेयर किया है, आइए जानते हैं-

बीपी यानी ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल काफी कॉमन हो गई है। यही वजह है कि आजकल ज्यादातर घरों में बीपी की मशीन मौजूद होती है और लोग अपने आप ही बीपी चेक कर लेते हैं। हालांकि रीडिंग लेते वक्त काफी लोग कन्फ्यूज रहते हैं या उन्हें असल में पता ही नहीं होता कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। इस वजह से कई बार सही समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट भी रह जाता है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि बीपी नॉर्मल होने के बाद भी बॉडी ऐसा क्यों फील कर रही है। डॉ ऋचा तिवारी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताती हैं कि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि नॉर्मल बीपी क्या होता है और एलिवेटेड और हाई बीपी कब होता है। उन्होंने काफी आसान भाषा में बीपी की रीडिंग समझने का तरीका शेयर किया है, आइए जानते हैं।

बीपी की रीडिंग पढ़ना सीखें डॉ ऋचा बताती हैं कि बीपी चेक करते हुए हमेशा दो रीडिंग मिलती हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। पहली रीडिंग जो ऊपर की तरह होती है और बड़े शब्दों में होती है, इसे 'सिस्टोलिक बीपी' कहा जाता है। सिस्टोलिक बीपी वो दवाब है, जो दिल के सिकुड़ने पर धमनी में बनता है। वहीं दूसरी रीडिंग को 'डायस्टोलिक बीपी' कहा जाता है। ये संख्या नीचे वाली होती है, जो दिखने में छोटी होती है। डायस्टोलिक बीपी वो दवाब है, जो दिल के ढीला होने पर धमनी में रहता है।

कब होता है नॉर्मल बीपी? डॉक्टर बताती हैं कि नॉर्मल बीपी तब होता है, जब आपकी रीडिंग 120/80 mmHg से कम आती है। वहीं अगर आपका बीपी 120-129/ <80 mmHg आता है, तो इसका मतलब है एलिवेटेड हाई बीपी। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी तब होता है, जब ये रीडिंग 130=+/80=+ mmHg होती है (सिस्टोलिक बीपी 130 या ज्यादा, डायस्टोलिक बीपी 80 या ज्यादा)।

एलिवेटेड बीपी की कैटेगरी में हैं, तो बरतें सावधानी डॉ ऋचा कहती हैं कि अगर आप एलिवेटेड बीपी की रेंज में हैं, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करने चाहिए। उहारण के लिए रोजाना कुछ देर एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट में से नमक की मात्रा कम करें, वजन बढ़ा हुआ है तो वेट मैनेजमेंट पर ध्यान दें। अगर कोई किडनी इश्यू नहीं है, तो हाई पोटैशियम डाइट भी ले सकते हैं। बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी ध्यान दें, इसके लिए डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम जैसी एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं और आपका स्लीप रूटीन भी ठीक करें। सिर्फ इतना करने से आपका एलिवेटेड बीपी नॉर्मल बीपी की रेंज में आ सकता है।

हाइपरटेंशन है तो जरूरी है डॉक्टर की सलाह डॉ ऋचा के मुताबिक अगर आपको हाई बीपी की समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह लेना काफी जरूरी है। डॉक्टर की बताई दवा अगर आप नियमित रूप से लेते हैं, साथ ही अपने लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव करते हैं, तो इसे भी नॉर्मल की रेंज में रखा जा सकता है।