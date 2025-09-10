मौसम के अनुसार बदलें पीने के पानी का बर्तन, जानें किस सीजन में सेहत को देगा क्या फायदा

क्या आप जानते हैं कि पानी के असल फायदे लेने के लिए उसे किस मौसम में किस बर्तन में डालकर पीना चाहिए? अगर नहीं तो आइए जानते हैं पानी से जुड़े पूरे फायदे लेने और कई रोगों से निजात पाने के लिए किस मौसम में किस बर्तन में पानी भरकर पीना चाहिए।

Tips to choose drinking water vessel according to the season : आपने अकसर डॉक्टर को सेहतमंद बने रहने के लिए रोजाना 3 लीटर पानी पीने की सलाह देते हुए कई बार सुना होगा। पानी पीने से ना सिर्फ पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है बल्कि शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, त्वचा स्वस्थ व चमकदार बनती है और वेट कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। ये तो हुए पानी पीने के फायदे, लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि पानी के असल फायदे लेने के लिए उसे किस मौसम में किस बर्तन में डालकर पीना चाहिए? अगर नहीं तो आइए जानते हैं पानी से जुड़े पूरे फायदे लेने और कई रोगों से निजात पाने के लिए किस मौसम में किस बर्तन में पानी भरकर पीना चाहिए।

गर्मियों में पिएं घड़े में भरा पानी गर्मियों के मौसम में ज्यादातर लोग फ्रिज में रखा ठंडा पानी पीते हैं। फ्रिज का ठंडा पानी भले ही शरीर को इंस्टेंट ठंडक देता हो लेकिन सेहत को कई तरह के नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में आप गर्मियों में फ्रिज के पानी की जगह मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। मिट्टी पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखती है। मिट्टी में मौजूद मिनरल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में घुलकर उसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं।

बरसात में तांबे का पानी बरसात के मौसम में लोगों को सबसे ज्यादा पानी से होने वाले रोग परेशान करते हैं। बता दें, इस मौसम में बैक्टीरिया और इंफेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। ऐसे में तांबे में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो पानी को शुद्ध करते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह खाली पेट पीने से पाचन सुधरता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है।