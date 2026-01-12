अलर्ट: 30 से कम उम्र की महिलाओं में क्यों बढ़ रहा है सर्वाइकल कैंसर का खतरा? डॉक्टर ने बताएं चौंकाने वाले कारण

संक्षेप: Cervical Cancer Awareness Month 2026 : आजकल 30 साल से कम उम्र की महिलाओं में सर्वाइकल से जुड़ी समस्याएं, खासकर प्री-कैंसर घाव और सर्वाइकल कैंसर, पहले से ज्यादा देखने को मिल रही हैं। यह पिछले कई दशकों में हुई प्रगति के उलट है।

देशभर में हर साल जनवरी महीने को सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। यह खास माह सर्वाइकल स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के बारे में जानने का एक बेहतरीन समय है। सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) संक्रमण है, जो एक यौन संचारित वायरस है। कुछ साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर को उम्र से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन आज गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर उम्रदराज महिलाओं के साथ-साथ कम उम्र की लड़कियां और युवा महिलाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। रेनबो हॉस्पिटल की ऑब्स्टेट्रिशियन व गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अलका चौधरी के अनुसार आजकल 30 साल से कम उम्र की महिलाओं में सर्वाइकल से जुड़ी समस्याएं, खासकर प्री-कैंसर घाव और सर्वाइकल कैंसर, पहले से ज्यादा देखने को मिल रही हैं। यह पिछले कई दशकों में हुई प्रगति के उलट है। यह रुझान इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ज्यादातर मामलों में रोका जा सकता है। ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के हाई-रिस्क स्ट्रेन्स, खासतौर पर HPV-16 और HPV-18 का लंबे समय तक संक्रमण, इसका सबसे बड़ा कारण है और लगभग सभी मामलों से जुड़ा हुआ है।

सीके बिड़ला हॉस्पिटल की ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. तृप्ति रहेजा कहती हैं कि आजकल 30 साल से कम उम्र की महिलाओं में सर्वाइकल से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह कम उम्र में यौन संबंध बनाना, पार्टनर बार-बार बदलना या एक से ज्यादा पार्टनर होना। इस तरह की आदतों से HPV, क्लैमाइडिया और गोनोरिया जैसे इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जो सर्वाइकल से जुड़ी समस्याओं की मुख्य वजहों में शामिल हैं।

सर्वाइकल कैंसर के पीछे छिपी बड़ी वजह सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते आंकड़ों के पीछे HPV वैक्सीनेशन की कमी है। 20 की उम्र वाली कई महिलाओं को शुरुआती टीकाकरण कार्यक्रम नहीं मिल पाते हैं, जिससे वे संक्रमण के ज्यादा जोखिम वाले सालों में असुरक्षित रह गईं। बदलता यौन व्यवहार, कम उम्र में संक्रमण की शुरुआत और HPV स्ट्रेन्स के पैटर्न में बदलाव ने भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ाया है। HIV के साथ जी रही महिलाओं में यह जोखिम कहीं ज्यादा होता है, जो दिखाता है कि कमजोर इम्यून सिस्टम सर्वाइकल बीमारी के विकास में अहम भूमिका निभाता है।

रूटीन स्क्रीनिंग की कमी सर्वाइकल कैंसर को जन्म देने वाली दूसरी वजह, 21 से 29 साल की महिलाओं में रूटीन स्क्रीनिंग का कम होना है। पैप टेस्ट में देरी या उसे मिस कर देने से प्रीकैंसर बदलाव देर से पकड़े जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं स्थिति को और खराब करती हैं। कम आय और वंचित समुदायों की महिलाओं को अक्सर स्क्रीनिंग और फॉलो-अप इलाज तक पहुंचने में दिक्कत होती है। अपॉइंटमेंट में देरी और इलाज में गैप जैसी स्वास्थ्य सेवाओं में रुकावटों की वजह से भी कई मामलों में बीमारी एडवांस स्टेज में सामने आ रही है।