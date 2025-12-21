Hindustan Hindi News
इस भारतीय मिठाई को सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सबसे खराब, सुबह खाने वाले लोगों की बढ़ सकती है शुगर-बीपी

संक्षेप:

भारतीय मिठाइयां दुनियाभर में काफी मशहूर है और लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन एक मिठाई ऐसी भी है, जिसे खाने से आपकी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। जी हां, न्यूट्रिशनिस्ट सुमन अग्रवाल ने इसके बारे में बताया।

Dec 21, 2025 05:48 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
घर में बच्चा पैद हुआ, किसी का जन्मदिन है, मेहमान आए, एग्जाम पास किया, गाड़ी खरीद ली, शादी तय हो गई- मतलब हर खास मौके पर भारतीय घरों में मिठाई खाने और खिलाने का प्रचलन काफी पुराना है। मिठाई हमारे यहां हर त्योहार और मौकों की जान होती है। भगवान को भी प्रसाद में लड्डू-पेड़ा ही चढ़ाया जाता है और ऐसे हम प्रसाद समझकर भी मीठा ही खाते हैं। लेकिन आजकल लोग वेट लॉस करने के चक्कर में और डायबिटीज से बचने के लिए मिठाई खाने से परहेज करने लगे हैं। इस बात को लेकर सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट सुमन अग्रवाल का कहना है कि अगर वजन कम नहीं कर रहे हैं, तो भारतीय मिठाई रोजाना खा सकते हैं। जी हां, उन्होंने रणवीर अहूवालिया के पॉडकास्ट में ये बात कही है और बताया कि भारतीय मिठाई पनीर-शक्कर से बनी होती है, जो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं लेकिन कम मात्रा में ही खाएं। इसके अलावा उन्होंने भारत की सबसे खराब मिठाई के बारे में भी बात की।

कौन सी मिठाई

सुमन अग्रवाल ने पॉडकास्ट में कहा कि अगर आप वजन कम नहीं कर रहे हैं, तो संदेश, रसगुल्ला, काजू कतली, बेसन-बूंदी के लड्डू खा सकते हैं लेकिन जलेबी न खाएं। डायटिशियन के मुताबिक, भारतीय मिठाई में सबसे बुरी है जलेबी। जलेबी के बारे में आप कह सकते हो कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जलेबी को पहले तेल-घी में देर तक फ्राई किया जाता है, फिर इसे शक्कर की चाशनी में डुबो दिया जाता है। मतलब पहले तो ये फ्राई हुई और फिर शक्कर में लिपट गई। फ्राई चीजें बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती हैं और शक्कर ज्यादा खाने से आपकी शुगर स्पाइक हो सकती है। इसलिए लोग इसे दही के साथ खाते हैं, जिससे मीठापन थोड़ा कम लगे।

Jalebi

सीरियल हेल्थ प्रॉब्लम्स

WHO ने अपनी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा तले-भुने और मीठे स्नैक्स में भारत के समोसा और जलेबी को भी शामिल किया था। उनके अनुसार, इन चीजों को खाने का मतलब है कि आप 1 सिगरेट पीने के बराबर अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा नुकसानदायक खाने की चीजों को शामिल किया गया था, जिसमें समोसा-जलेबी भी था।

Jalebi

नुकसान क्या-क्या हैं- सुबह के नाश्ते में ज्यादा जलेबी खा लेते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इससे कई तरह के नुकसान है। चलिए इनके बारे में बताते हैं।

1- फ्राई होने से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है और इसमें कई अनहेल्दी फैट्स भी होते हैं, जो लिवर पर सीधा अटैक करते हैं।

2- जलेबी में 300 ग्राम तक कैलोरी होती है, अगर आप रोजाना या फिर ज्यादा मात्रा में इसे खाते हैं, तो तेजी से वजन बढ़ेगा।

3- जलेबी में मौजूद सोडियम, फैट्स, कार्ब्स आपके दिमाग और मेमोरी पर भी असर डालते हैं। इससे गुस्सा, इरिटेशन, मूड स्विंग, याददाश्त कमजोर होने का खतरा रहता है।

4- जलेबी को खराब स्वीट की कैटेगरी में इसलिए भी रखा गया है, क्योंकि इससे शुगर-बीपी भी बढ़ता है। ये हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता।

वर्स्ट वेस्टर्न स्वीट- जलेबी की तरह की विदेशी मिठाई में सबसे बुरा डोनट्स को माना गया है। जी हां, डोनट्स को भी पहले फ्राई किया जाता है और फिर चाशनी में डुबो दिया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग की जाती है।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

Deepali Srivastava
Health Tips

