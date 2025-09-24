रुजुता दिवेकर ने शेयर किए 4 फूड्स, जिन्हें नवरात्रि में जरूर खाएं celebrity nutritionist rujuta diwekar shares 4 foods items that must have during navratri, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थcelebrity nutritionist rujuta diwekar shares 4 foods items that must have during navratri

रुजुता दिवेकर ने शेयर किए 4 फूड्स, जिन्हें नवरात्रि में जरूर खाएं

Diet For Navratri: नवरात्रि के नौ दिनों में देवी मां की पूजा-आराधना के साथ ही लोग व्रत करते हैं या फिर सात्विक भोजन खाकर दिन गुजारते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में व्रत उपवास की वजह से सेहत को कोई नुकसान ना हो और एनर्जी बनी रहे इसलिए इन 4 फूड्स को जरूर शामिल करें।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 12:30 PM
share Share
Follow Us on
रुजुता दिवेकर ने शेयर किए 4 फूड्स, जिन्हें नवरात्रि में जरूर खाएं

नवरात्रि का तीसरा दिन आज है। काफी सारी महिलाएं पूरे 9 दिन का व्रत करती हैं। भक्ति, श्रद्धा के साथ ही ये 9 दिन बॉडी और माइंड को रीसेट करने के लिए भी होते हैं। ऐसे में इन 9 दिनों में केवल आलू और साबुदाना खाकर पूरा दिन गुजारने या कुट्टू की पकौड़ी जैसे हैवी फ्राईड फूड खाने की बजाय हेल्दी फूड्स को चुनें। जो ना केवल ईजी टू डाइजेस्ट हों बल्कि आपकी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। सेलिब्रेटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने नवरात्रि में 4 फूड्स जरूर खाने की सलाह दी है। खासतौर पर महिलाओं को ये फूड्स जरूर डाइट में शामिल करने चाहिए।

रुजुता दिवेकर ने बताए नवरात्रि के लिए खाएं ये 4 फूड्स

न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ वीडियो शेयर किया है और बताया है कि महिला हो या पुरुष इन 4 फूड्स को नवरात्रि के नौ दिनों में जरूर खाएं। साथ ही इसे खाने के तरीके भी बताए हैं। तो जान लें कौन से फूड्स खाने की दे रही हैं सलाह।

राजगिरा

राजगिरा को काफी सारे जगहों पर अमरनाथ के दाने भी बोला जाता है। ये अनाज आयरन रिच होते हैं। जो ना केवल आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सुधारता है। बल्कि बालों की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। वहीं आयरन रिच होने की वजह से शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाता है। खासतौर पर महिलाओं में आयरन की कमी की समस्या काफी ज्यादा रहती है। ऐसे में लगातार 9 दिनों तक राजगिरा उनके आयरन लेवल को इंप्रूव करने में भी मदद कर सकता है। राजगिरा के दाने को चिक्कू, लड्डू, रोटी या फिर थालीपीठ किसी भी तरीके से बनाकर खा सकती हैं। ये हेल्थ को फायदा ही पहुंचाएगा।

काजू

मुठ्ठीभर के काजू को नवरात्रि की डाइट में जरूर शामिल करें। आमतौर पर शाम के स्नैक्स में एक मुठ्ठी काजू ना केवल आपकी हल्की भूख को कम करेगा। बल्कि इसके काफी सारे फायदे भी हैं। रुजुता दिवेकर बताती हैं कि काजू में ढेर सारा मैग्नीशियम होता है। और, अगर आपके शाम होते ही गैस बनने लगती है या फिर पैरों में रात को दर्द होता है। तो काजू खाने से शरीर को आराम मिलेगा। काजू में मौजूद मैग्नीशियम नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करता है।

केला

फलों में केला व्रत में जरूर शामिल करें। केला खाने से डाइजेशन तो बेहतर होता ही है। साथ ही ये मूड क भी बूस्ट करने का काम करता है। इसमे मौजूद विटामिन बी6 सेरेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है।

सुंदल

सुंदल साउथ इंडियन है। ऐसी दाल और फलियां जिन्हें भिगोकर और स्प्राउट बनाकर उनकी सब्जी बनाकर खाई जा सके। इन सारी फलियों और बींस को ही मिलाकर साउथ इंडिया में सुंदल बोलते हैं। सुंदल में अमीनो एसिड होता है। साथ ही ये हड्डियों को मजबूती देता है। तो हालांकि इन फलियों और दालों को व्रत में तो नहीं खाते। लेकिन हेल्दी रहने वाले लोग इसे डाइट में जरूर शामिल करें।

Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।