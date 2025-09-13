गैस-ब्लोटिंग से लेकर पीसीओडी में भी कैस्टर ऑयल करता है असर, जान लें कैसे करें इस्तेमाल castor oil benefits for constipation to pcos know how to use it, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थcastor oil benefits for constipation to pcos know how to use it

गैस-ब्लोटिंग से लेकर पीसीओडी में भी कैस्टर ऑयल करता है असर, जान लें कैसे करें इस्तेमाल

Castor Oil Benefits And Use: कैस्टर ऑयल यानी अरंड के तेल के कई सारे फायदे हैं। ये कब्ज में आराम दिलाने से लेकर स्किन टाइटनिंग को बढ़ाता है। लेकिन इस तेल को कैसे यूज करना है इसका तरीका भी जानना जरूरी है।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 05:35 PM
share Share
Follow Us on
गैस-ब्लोटिंग से लेकर पीसीओडी में भी कैस्टर ऑयल करता है असर, जान लें कैसे करें इस्तेमाल

कैस्टर ऑयल कई बीमारियों को खत्म करने में मदद करता है। आयुर्वेद में इसके कई सारे फायदे बताए गए हैं। कैस्टर गाढ़ा, चिपचिपा तेल होता है जो काफी तेजी से अब्जॉर्ब होता है। साथ ही ये मॉइश्चर ब्लॉक करने वाला है। यहीं नहीं कैस्टर ऑयल को लेबर पेन बढ़ाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और कई सारी रिसर्च में भी इसके फायदे बताए गए हैं। तो स्किन और बालों के साथ ही कैस्टर ऑयल के फायदे हेल्थ के लिए चाहते हैं तो जान लें कैसे करें इस्तेमाल।

गैस और ब्लोटिंग में आराम

जिन लोगों को गैस और ब्लोटिंग की समस्या रहती है। पेट में लगातार गैस बनी रहती है उन्हें कैस्टर ऑयल से राहत मिल सकती है।

कब्ज में आराम

गैस और ब्लोटिंग के साथ ही कैस्टर ऑयल कब्ज का भी रामबाण इलाज है। ये एक बढ़िया लैक्सेटिव है। जिसकी वजह से ये कब्ज को फौरन खत्म करने में मदद करता है।

पीसीओडी में राहत

किसी महिला को अगर पीसीओडी की समस्या हो रही है और पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं। तो उसे भी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इन समस्याओं से भी राहत दिलाने में मदद करता है।

स्किन टाइटनिंग

जिन लोगों की स्किन लूज पड़ती जा रही है। उन्हें स्किन टाइटनिंग के लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये स्किन पर बाहरी तरीके से लगाने के साथ ही अंदरूनी लगाने पर तेजी से असर दिखाता है।

ज्वाइंट्स पेन में राहत

कैस्टर ऑयल अच्छा लेक्सेटिव होता है। जिसकी वजह से ये हड्डियों के जोड़ों में घिस चुके लुब्रिकेंट की वजह से होने वाले दर्द को कम करता है और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है।

कैसे करें कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल

कैस्टर ऑयल यानी अरंड के तेल को इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है कि नाभि में लगाना। आयुर्वेद की डॉक्टर सुगंधा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कैस्टर ऑयल के फायदे बताने के साथ ही यूज करने का भी तरीका बताया है। कैस्टर ऑयल को कॉटन बड्स पर एक से दो बूंद लगाकर नाभि में रखें। इससे कब्ज, गैस, ब्लोटिंग के साथ ही पीसीओडी की समस्या से भी राहत मिलेगी।

Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।