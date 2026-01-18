25 साल एक्सपीरिएंस वाले हार्ट सर्जन ने बताया 3 सप्लीमेंट्स को रखेगा हार्ट हेल्दी

संक्षेप: Supplements that keep heart healthy: हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ही कुछ हेल्दी सप्लीमेंट्स की भी जरूरत होती है। जैसे कि 25 साल एक्सपीरिएंस वाले कॉर्डियोवस्कुलर सर्जन ने बताए ऐसे ही 3 सप्लीमेंट्स जो हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करते हैं।

इन दिनों लोगों को हार्ट से जुड़ी कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा। कब किसी को अचानक से दिल का दौरा पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसे में जरूरी है हार्ट हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाए और जरूरी सावधानियों को फॉलो किया जाए। वैसे भी हार्ट बॉडी का सबसे जरूरी अंग है, जिसके खराब होते ही इंसान की मौत लगभग तय होती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल ( स्मोकिंग, एल्कोहल,नो वर्कआउट, लांग सिटिंग) से दूर रहने के साथ ही कुछ हेल्दी सप्लीमेंट्स को भी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इंस्टाग्राम पर कॉर्डियोवस्कुलर हेल्थ के डॉक्टर जेर्मी लंदन ने 3 हेल्थ सप्लीमेंट्स को बताया है। जिसे हार्ट फंक्शन और लांगेटिविटी बढ़ती है।

25 साल अनुभव वाले हार्ट सर्जन ने बताया 3 सप्लीमेंट्स जो रखेगा दिल का ख्याल वीडियो में कॉर्डियोवस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करने के बारे में डिस्कस करते हुए डॉक्टर लंदन ने बताया कि 3 सप्लीमेंट्स हार्ट हेल्थ को सही रखने में मदद करते हैं।

ओमेगा 3 डॉक्टर लंदन ने बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड में फैट लेवल को मैनेज करता है। ये ट्राईग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है और आंकड़े बताते हैं कि अगर ओमेगा 3 की मात्रा कम है और सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इससे कॉर्डियोवस्कुलर का रिस्क कम होता है।

को क्यू 10( CoQ10) ये एक तरह का एंजाइम है जो बॉडी में हो रही मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में मददकरता है। हालांकि डॉक्टर लंदन कहते हैं कि ये ज्यादा एक्सप्टेबल नहीं है। लेकिन हार्ट फंक्शन के लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं।