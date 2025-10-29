Hindustan Hindi News
हार्ट सर्जन ने दिल को नुकसान पहुंचाने वाली 4 आदतों को दी रेटिंग, जानें क्या है सबसे बड़ा खतरा

संक्षेप: सिगरेट और शराब के अलावा और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो जाने-अनजाने में हमारे सेहत को बिगाड़ रही हैं। हार्ट सर्जन ने बताया है लोग वेपिंग को सेफ समझते हैं लेकिन नुकसान के मामले में इसे 10/10 रेट किया जा सकता है।

Wed, 29 Oct 2025 11:52 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
डॉक्टर्स हमेशा सिगरेट और शराब से दूर रहने की सलाह देते हैं। हेल्थ के ये खतरे लंबे समय से सबको पता हैं। कम लोग जानते हैं कि नींद की कमी और तनाव भी हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन हैं। कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर जेरेमी ने कुछ आदतों को रेट किया कि ये आपके दिल और सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं।

सोडा

डॉक्टर लंदन ने कहा कि वह कोशिश करते हैं कि सोडा ना पिएं। जो लोग नियमित रूप से सोडा पीते हैं उनके शरीर में काफी मात्रा में शुगर जाती है। यह सिर्फ कैलोरी है। उन्होंने बताया, जब मैं सोडा पी लेता हूं तो नुकसान करने वाले खाने की तलब लगती है। अगर डेटा देखा जाए तो यह हमारी उम्र को कम करता है। इसे 10 में 3 या 4 नंबर दिए जा सकते हैं।

रेटिंग: 3-4

रेटिंग: 10

स्ट्रेस

डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रेस ट्रिकी है। अगर स्ट्रेस अच्छा है मतलब जब आप दौड़ते हैं, वेट लिफ्टिंग करते है तो आपकी हेल्थ अच्छी होती है और उम्र लंबी होती है। वहीं इमोशनल स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, पैसों का स्ट्रेस ये सब आपकी हेल्थ के दुश्मन हैं। स्ट्रेस को 10 में से 8 नंबर दिए जा सकते हैं।

रेटिंग: 8

खराब नींद

डॉक्टर जेरेमी लंदन ने इसे 10/10 नंबर दिए। उन्होंने बताया कि वह लंबे समय तक इससे परेशान रहे हैं। बोले, मुझे लगता है कि इससे मेरी ओवरऑल हेल्थ पर काफी फर्क पड़ा। मैंने नींद पर जितना कंट्रोल करने की कोशिश की, यह उतनी ही खराब होती गई। मैंने नींद का पैटर्न एकदम बदला है।

रेटिंग: 10

शराब

डॉक्टर जेरेमी ने शराब को भी नुकसान के मामले में 10 में 10 नंबर दिए। वह बोले, हम जानते हैं कि एल्कोहॉल हमारे शरीर की हर सेल के लिए नुकसानदायक है। वैसे तो आपका शरीर आपका फैसला होना चाहिए लेकिन डेटा भी समझिए।

रेटिंग: 10

