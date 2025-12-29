सर्दियों में सेहत के लिए रामबाण हैं ये इम्यूनिटी से भरपूर 5 सुपरफूड्स! कार्डियोलॉजिस्ट ने शेयर कर दी पूरी लिस्ट

संक्षेप: कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक चोपड़ा का कहना है कि अगर आपको खुद को हेल्दी, एक्टिव रखना है, तो सर्दियों में मिलने वाली ये चीजें जरूर खाएं। उन्होंने 5 सुपरफूड्स के बारे में बताया है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करेंगे।

सर्दी के मौसम में सेहत का खास ख्याल करना पड़ता है। इस मौसम में कमजोर इम्यूनिटी के कारण जुकाम-खांसी होना आम बात है और इसके अलावा लोगों के शरीर में अन्य परेशानियां जैसे जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक का खतरा, हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर भी बना रहता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी डायट को बेहतर करने की कोशिश करें और वही चीजें खाएं, जो आपके शरीर के लिए अच्छी हो। विंटर सीजन में कई ऐसी चीजें मिलती हैं, जिन्हें अगर खाते हैं तो आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और शरीर भी गर्म बना रहेगा। ऐसा हम नहीं बल्कि 40 साल के अनुभव वाले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक चोपड़ा का कहना है।

क्या कहते हैं डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक चोपड़ा का कहना है कि इम्यूनिटी एक ही दिन में मजबूत नहीं होती बल्कि इसे हर दिन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके खान-पान पर ज्यादा निर्भर करती है और खासतौर पर सर्दियों में। सीजन में आने वाली चीजें न सिर्फ इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं बल्कि शरीर को गर्म, पाचन तंत्र को बेहतर, शरीर के सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यहां पर मैंने कुछ 5 सबसे अच्छे सुपरफूड्स बताए हैं, जो हर किसी को खाने चाहिए।

1- मस्टर्ड ग्रीन (सरसों का साग) सरसों का साग सर्दियों में खूब मिलता है और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। सरसों का साग इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूर खाएं। सरसों के साग में विटामिन ए, सी, के होता है और हाई फायबर की मात्रा होती है। सरसों का साग पाचन को अच्छा करता है और हार्ट के लिए भी बढ़िया है।

2- कच्ची हल्दी

सर्दी के मौसम में अगर आप कच्ची हल्दी का सेवन करते हैं, तो भी इम्यूनिटी अच्छी होगी। इसमें करक्यूमिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हेल्दी होता है। इसके अलावा विटामिन C, फाइबर, पोटैशियम भी होता है। आप अगर कच्ची हल्दी को पानी या दूध में डालकर पीते हैं, तो ये आपको स्वस्थ रखेगी।

3- खजूर डॉक्टर आलोक चोपड़ा के मुताबिक, सर्दी में खजूर जरूर खाएं। खजूर आपके शरीर में गर्मी बनाए रखेगा। इसे बच्चों से बूढ़ों तक सभी को खाना चाहिए। खजूर में आयरन, पोटैशियम, मैग्निशियम होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं और दूध में डालकर भी।

4- आंवला

डॉक्टर के मुताबिक, भारत में मिलने वाला आंवला कई अच्छे फलों से बेहतर है। आंवला में विटामिन C, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को गर्म और इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। आंवला आप ऐसे ही खा सकते हैं और इसका अचार, चटनी भी बना सकते हैं।

5- सफेद तिल सफेद तिल को लोग कुछ खास नहीं समझते लेकिन ये तत्वों का भंडार है। सफेद तिल इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ जोड़ों के दर्द, कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। सफेद तिल के लड्डू खाएं या फिर ऐसे ही चबाएं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स होते हैं।