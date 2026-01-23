दिल को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें, कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह
दिल की सेहत सिर्फ दवाओं पर निर्भर नहीं होती। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आलोक चोपड़ा बता रहे हैं 5 ऐसी आसान रोजमर्रा की आदतें, जो शरीर को अंदर से ठीक करती हैं और हार्ट को मजबूत बनाती हैं।
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, गलत खानपान और शारीरिक गतिविधि की कमी हमारे दिल पर सीधा असर डालती है। अधिकतर लोग हार्ट हेल्थ को तभी गंभीरता से लेते हैं जब कोई समस्या सामने आ जाती है। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आलोक चोपड़ा के अनुसार, दिल को स्वस्थ रखने के लिए बड़े बदलावों की नहीं, बल्कि रोज की छोटी आदतों की जरूरत होती है।
दिल्ली स्थित कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आलोक बताते हैं कि शरीर कई बार बिना हमें एहसास कराए खुद को हील करता रहता है। सही समय पर सही आदतें अपनाकर हम इस प्रक्रिया को मजबूत बना सकते हैं। जानें इन 5 आदतों के बारे में-
- सुबह 10 मिनट की धूप लें: सुबह की हल्की धूप शरीर की जैविक घड़ी को सही करती है। डॉ. चोपड़ा बताते हैं कि सूरज की रोशनी से कोर्टिसोल और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन संतुलित रहते हैं, जिससे दिल और दिमाग दोनों बेहतर तरीके से काम करते हैं।
- चाय या कॉफी से पहले पानी पिएं: सुबह उठते ही कैफीन लेने की आदत हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि दिन की शुरुआत पानी से करें। इससे कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, गट हेल्थ सुधरती है और दिल पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। पानी पीने के कुछ देर बाद चाय या कॉफी लेना सही होता है।
- जागने के 90 मिनट के भीतर प्रोटीन लें: सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या खाली पेट रहने से ब्लड शुगर अस्थिर हो सकती है। डॉ. चोपड़ा के अनुसार, सुबह प्रोटीन लेने से एनर्जी स्थिर रहती है, घबराहट कम होती है और हार्ट पर सकारात्मक असर पड़ता है।
- खाने के बाद 10–15 मिनट टहलें: भोजन के बाद हल्की वॉक इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है और पाचन को बेहतर बनाती है। यह आदत हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है।
- सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी रखें: रात में मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल नींद को प्रभावित करता है। डॉ. चोपड़ा बताते हैं कि स्क्रीन से दूरी रखने से मेलाटोनिन सही मात्रा में रिलीज होता है, जिससे गहरी नींद और हार्ट की रिकवरी संभव होती है।
नोट: डॉ. आलोक चोपड़ा के अनुसार, दिल की देखभाल दवा से नहीं, बल्कि रोज की जागरूक जीवनशैली से शुरू होती है। यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी चिकित्सा समस्या के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
