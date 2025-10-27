Hindustan Hindi News
ज्यादा प्रोटीन डायट कम उम्र में दे रही हार्ट अटैक को न्योता, कार्डियोलॉजिस्ट बोले- मीट-मछली से...

संक्षेप: हाई प्रोटीन डायट आजकल हर कोई लेता है। वर्कआउट करने वाले लोग प्रोटीन शेक भी पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। जी हां, कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार, ज्यादा प्रोटीन का सेवन कम उम्र में ही हार्ट अटैक को न्योता दे रहा है।

Mon, 27 Oct 2025 03:50 PM
आजकल हार्ट अटैक आना काफी नॉर्मल हो चुका है। कम उम्र में ही लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है और इसका कारण आजकल का खान-पान हो सकता है। जंक, प्रोसेस्ड फूड या ज्यादा तैलीय खाना दिल की सेहत को बिगाड़ सकता है। अब कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि आखिर क्यों लोगों को 35 साल की उम्र में ही दिल का दौरा पड़ रहा है। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है, चलिए जानते हैं।

डॉक्टर की सलाह

कार्डियोलॉजिस्ट व एमडी डॉक्टर दमित्रि यारानोव का कहना है कि आजकल की डायट ही दिल की सेहत की दुश्मन बनी हुई है। लोग बॉडी बनाने या फिट रहने के लिए हाई प्रोटीन डायट लेते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है।

हाई प्रोटीन डायट

बॉडी को फिट रखने और मसल्स गेन करने के चक्कर में ज्यादा लोग हाई प्रोटीन युक्त खाना खाते हैं। बल्कि कुछ लोग प्रोटीन शेक या पाउडर भी पीते हैं। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। प्रोटीन शरीर के लिए अच्छा है लेकिन ज्यादा लेने से दिल पर इसका असर पड़ता है। ऐसे में दिल काम करना बंद करने लगता है और नसें खिंच जाती है।

मांस-मछली

प्रोटीन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा मीट, मछली, चिकन में पाया जाता है। जो लोग भारी मात्रा में नॉन-वेज खाते हैं, उन्हें भी कम उम्र में हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है। डॉक्टर के अनुसार, अगर आप मीट खाते हैं तो उसे कम मात्रा में ही खाएं। ज्यादा प्रोटीन लेना अच्छा नहीं है।

लक्षण

कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि ज्यादा प्रोटीन का सेवन आपके शरीर को फिट रखता है और कोई दिक्कत नहीं लगती। ऐसे में हार्ट अटैक होने से पहले कोई सिग्नल भी नहीं मिलता। लेकिन अचानक से टाइम बॉम्ब की तरह हार्ट ब्लास्ट हो जाता है।

क्या करें

डॉक्टर का कहना है कि मीट के साथ आप हरी सब्जियां भी खूब खाएं। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करें। अगर आपकी मसल्स या एब्स बने हैं, इसका ये मतलब नहीं है आप पूरी तरह से हेल्दी है। ऐसे में जरूरी है कि अपना हेल्थ चेकअप भी करवाएं। इससे आप किसी बड़ी बीमारी से दूर रह सकते हैं।

