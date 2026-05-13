तबियत बिगाड़ सकती हैं खाने की ये चीजें, दिल के डॉक्टर ने दी हिदायत, क्या खाएं और किससे बचें

खाने में देसी चीजों को शुरू से काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन खाने की सभी चीजें अच्छी नहीं होती। इंस्टाग्राम पर दिल के डॉक्टर ने कुछ ऐसी देसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें खाने से बचना चाहिए।

देसी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन क्या रोजाना की लाइफ में जो भी चीजें हम खाते हैं वह सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं? नहीं, रोजाना के खाने में शामिल होने वाली चीजें सेहत को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। खासतौर से खाने की कुछ चीजें हार्ट हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती हैं। ऐसे में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन भामरी ने कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए और किन चीजों को खाना चाहिए।

किन चीजों को करना चाहिए अवॉइड

1) वनसपति घी/डालडा वनस्पति घी का स्वाद और बनावट भले ही अच्छी लगे, लेकिन सेहत के लिहाज से इसे ‘धीमा जहर’ भी कहा जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसके अंदर ट्रांस फैट होते हैं जो आपके हार्ट की आर्टरीज को सीधे डैमेज करते हैं।

2 मैदा मैदा से बनी खाने की चीजें भले ही स्वाद में अच्छी लगती हैं लेकिन डॉक्टर मैदा से बनी खाने की चीजों को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। मैदा से बनी चीजों में समोसा, कचौड़ी और सफेद ब्रेड शामिल है। इन चीजों को खाने से शुगर लेवल स्पाइक होता है और ये इंफ्लामेशन बढ़ाते हैं।

3) स्ट्रीट फूड या प्रोसेस्ड खाना स्ट्रीट फूड और प्रोसेस्ड फूड का स्वाद तो अच्छा होता है, लेकिन जब बात सेहत की आती है तो ये नुकसानदायक साबित हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर इस तरह का खाना रोजाना खाते हैं तो ये भी हमारे दिल की आर्टरीज को डैमेज करती हैं।

किन चीजों को खाएं डॉक्टर कहते हैं कि इंडियन खाने में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप खा सकते हैं।

1) मक्के की रोटी- आप मक्के की रोटी और सरसों का साग खा सकते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है और गुड फैट होते हैं।

2) हल्दी वाला दूध- डॉक्टर कहते हैं कि हल्दी वाले दूध में एंटी-इंफ्लामेटरी प्रोपर्टीज होती हैं।

3) दाल- दाल आपके दिल के लिए अच्छी होती है और इसमें प्रोटीन की बहुत मात्रा होती है। इसमें गुड फैट होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर रोज एक या दो कटोरी दाल खाने की सलाह देते हैं।

4) छाछ- छाछ आपकी आंतो के लिए बहुत अच्छी होती है और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है।

5) देसी घी- डॉक्टर कहते हैं कि संतुलित मात्रा में देसी घी खाना हार्ट के लिए अच्छा होता है।