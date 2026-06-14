साइलेंट हार्ट अटैक से पहले शरीर देता है 5 संकेत, कार्डियोलॉजिस्ट बोले- आखिरी लक्षण को लोग समझ लेते हैं स्किन प्रॉब्लम
हार्ट अटैक आने से पहले सीने में भारीपन, दर्द जैसी लक्षणों के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं, जो काफी मामूली होते हैं। इनके बारे में एरिजोना बेस्ड कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया है।
हार्ट अटैक (Heart Attack) अब केवल अधिक उम्र के लोगों तक सीमित नहीं माना जाता और कम उम्र में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि, कई लोग शुरुआती लक्षणों पर ध्यान नहीं देते। सीने में दर्द, भारीपन जैसे लक्षण हार्ट अटैक से पहले बिल्कुल आम हैं लेकिन शरीर कुछ ऐसे भी संकेत देता है, जो देखने में बिल्कुल हल्के लगते हैं। मान लीजिए आपकी स्किन पर कुछ धब्बे, पिंपल्स दिख रहे हैं, तो आप इन्हें स्किन प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देंगे। कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि कई लक्षणों को लोग ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं और फिर अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। एरिजोना बेस्ड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जैक वॉल्फसन ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि साइलेंट हार्ट अटैक आने से पहले शरीर कुछ मामूली संकेत भी देता है, जिसे लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
क्यों आता है साइलेंट हार्ट अटैक
जब ब्लड वेसेल्स में कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट जमा होने लगता है, तब ब्लड सर्कुलेशन पर सीधा असर पड़ता है। अगर कोई शुगर या हाई बीपी का मरीज है, तो उसकी ब्लड वेसेल्स कमजोर हो जाती हैं और उन्हें हार्ट अटैक आने का खतरा ज्यादा रहता है। कुछ डॉक्टर हार्ट अटैक का कारण आजकल ही लाइफस्टाइल को भी मानते हैं। उनका कहना है कि स्ट्रेस, नींद कम होना, जंक फूड या ऑयली खाना दिल को धीरे-धीरे कमजोर करता है। जब दिल कमजोर होगा, तो मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ेगा और फिर जोखिम बढ़ जाता है।
क्या हैं 5 लक्षण
डॉक्टर वॉल्फसन का कहना है कि आपने हार्ट अटैक आने से पहले सीने में दर्द, भारीपन जैसी कई लक्षणों के बारे में सुना होगा लेकिन कुछ हल्के लक्षण भी होते हैं, जो शरीर काफी पहले दिखाने लगता है। चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं।
1- नींद आने में समस्या
बीच में नींद खुल गई, टूटी-फूटी नींद, रातभर जगना जैसी चीजें दिल पर बढ़ते तनाव की ओर संकेत देते हैं। अगर आपको नींद से जुड़ी कोई समस्या है, तो ये आपकी हार्ट हेल्थ से जुड़ी हो सकती है। इसे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को दिखाएं।
2-
सिरदर्द पर भी दें ध्यान
डॉक्टर जैक का कहना है कि सिरदर्द लगातार हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज करना बंद करें। साथ ही हमेशा सिरदर्द का कारण तनाव या नींद की कमी को न समझें। सिरदर्द कई बार ब्लड वेसेल्स में समस्या या फिर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को कम होने का संकेत देती हैं। ये दोनों ही चीजें दिल पर बढ़ते प्रेशर का संकेत देते हैं, जो सही नहीं होता।
3- पेट वाली दिक्कतें
कब्ज, उल्टी, पेट में गैस, पेट दर्द भी हार्ट हेल्थ से जुड़ा हुआ हो सकता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो दिल और पेट जुड़ा हुआ होता है और ऐसे में पेट की समस्याएं अगर लंबे समय तक चल रही हैं, तो उन्हें अनदेखा न करें।
4- शरीर में कुछ दर्द
शरीर में दर्द जैसे दांत, कंधे में दर्द, शोल्डर ब्लेड्स में अजीब सा तनाव जैसे लक्षण कई बार हार्ट अटैक आने से पहले वाले संकेत होते हैं। ये उन लोगों को हो सकता है, जिन्हें सीने में दर्द नहीं होता। शरीर में कही भी दर्द है, जो लगातार बना हुआ है तो उसे सूजन का कारण समझा जाता है। सूजन होने हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का खतरा पैदा करते हैं।
5- स्किन में बदलाव
अगर आपकी स्किन अचानक सूखी, पपड़ीदार या फिर खुजली वाली हो रही है, साथ ही रैशेज, एक्जिमा के लक्षण भी हैं। तो ये सामान्य नहीं हो सकता। ये सभी शरीर में सूजन होने का संकेत देते हैं। डॉक्टर के मुताबिक, शरीर के अंदर होने वाली जलन, जो सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होती है, वह हार्ट अटैक के बढ़े हुए जोखिम से जुड़ी मानी जाती है।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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