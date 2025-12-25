कॉर्डियोलॉजिस्ट पुनीत वर्मा ने गिनाएं 5 हेल्दी ड्रिंक्स को दिल की सेहत के लिए हैं जरूरी

संक्षेप: Cardiologist Share 5 Best Health Drink For Heart: दिल की सेहत दुरुस्त रखने के लिए खानपान का ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन कुछ अनहेल्दी ड्रिंक्स अगर आप रोजाना पीते हैं तो ये सेहत को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए इन 5 हेल्दी ड्रिंक्स को डाइट में जरूर शामिल करें।

हेल्दी रहने के लिए खानपान के साथ ही हेल्दी ड्रिंक्स को भी डाइट में शामिल करना जरूरी है। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चाय जैसे ड्रिंक्स को रोजाना बेसिस पर पीते हैं तो ये धीरे-धीरे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ के साथ किसी तरह का समझौता ना किया जाए तो रोजाना की डाइट में इन 5 हेल्दी ड्रिंक्स को जरूर शामिल कर लें। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत वर्मा ने दिल की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए ये 5 तरह के ड्रिंक्स को रोजाना पीने की सलाह दी है। तो आप भी जान लें कि वो कौन सी ड्रिंक है जिससे अपने दिन की शुरुआत की जा सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गुनगुने पानी में नींबू हर रोज दिन की शुरुआत गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने के साथ करें। ये नींबू पानी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करेगा और साथ ही डाइजेशन इंप्रूव करने के साथ विटामिन सी की कमी को पूरा करने करेगा। इसलिए रोजाना गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीना हेल्दी हैबिट हो सकती है।

ग्रीन टी डॉक्टर पुनीत वर्मा बताते हैं कि आप किसी भी फ्लेवर की ग्रीन टी को रोजाना की ड्रिंक के तौर पर रिप्लेस कर सकते हैं। ग्रीन टी एंटी ऑक्सीडेंट्स से रिच होती है। साथ ही इसमे कैटेचिन नाम का पॉलीफेनाल्स होता है जो हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है और साथ ही कैंसर को भी रोकने में हेल्प करता है।

नारियल पानी दिनभर में अगर आप किसी हेल्दी ड्रिंक को पीना चाहते हैं तो नारियल का पानी बेस्ट हेल्थ ड्रिंक है। ये ना केवल शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में मदद करता है। शरीर अगर डिहाइड्रेटेड है तो कोकोनट वाटर पीना सबसे बेस्ट ऑप्शन है।

बुलेट ब्लैक कॉफी बुलेट ब्लैक कॉफी या घी कॉफी सेलिब्रेटीज के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये एनर्जी ड्रिंक के तौर पर सबसे ज्यादा ली जाती है। इसके साथ ही ये वेट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। बुलेट कॉफी को पीने से भूख कम लगती है। तो जो लोग ओवरईटिंग की वजह से वेट गेन और मोटापे से परेशान हैं। उनके लिए बुलेट कॉफी बेहतरीन हेल्दी ड्रिंक है।