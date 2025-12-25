Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थcardiologist puneet varma suggested 5 healthy drinks to consume daily basis for heart health
कॉर्डियोलॉजिस्ट पुनीत वर्मा ने गिनाएं 5 हेल्दी ड्रिंक्स को दिल की सेहत के लिए हैं जरूरी

कॉर्डियोलॉजिस्ट पुनीत वर्मा ने गिनाएं 5 हेल्दी ड्रिंक्स को दिल की सेहत के लिए हैं जरूरी

संक्षेप:

Cardiologist Share 5 Best Health Drink For Heart: दिल की सेहत दुरुस्त रखने के लिए खानपान का ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन कुछ अनहेल्दी ड्रिंक्स अगर आप रोजाना पीते हैं तो ये सेहत को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए इन 5 हेल्दी ड्रिंक्स को डाइट में जरूर शामिल करें। 

Dec 25, 2025 07:54 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हेल्दी रहने के लिए खानपान के साथ ही हेल्दी ड्रिंक्स को भी डाइट में शामिल करना जरूरी है। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चाय जैसे ड्रिंक्स को रोजाना बेसिस पर पीते हैं तो ये धीरे-धीरे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ के साथ किसी तरह का समझौता ना किया जाए तो रोजाना की डाइट में इन 5 हेल्दी ड्रिंक्स को जरूर शामिल कर लें। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत वर्मा ने दिल की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए ये 5 तरह के ड्रिंक्स को रोजाना पीने की सलाह दी है। तो आप भी जान लें कि वो कौन सी ड्रिंक है जिससे अपने दिन की शुरुआत की जा सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गुनगुने पानी में नींबू

हर रोज दिन की शुरुआत गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने के साथ करें। ये नींबू पानी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करेगा और साथ ही डाइजेशन इंप्रूव करने के साथ विटामिन सी की कमी को पूरा करने करेगा। इसलिए रोजाना गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीना हेल्दी हैबिट हो सकती है।

ग्रीन टी

डॉक्टर पुनीत वर्मा बताते हैं कि आप किसी भी फ्लेवर की ग्रीन टी को रोजाना की ड्रिंक के तौर पर रिप्लेस कर सकते हैं। ग्रीन टी एंटी ऑक्सीडेंट्स से रिच होती है। साथ ही इसमे कैटेचिन नाम का पॉलीफेनाल्स होता है जो हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है और साथ ही कैंसर को भी रोकने में हेल्प करता है।

नारियल पानी

दिनभर में अगर आप किसी हेल्दी ड्रिंक को पीना चाहते हैं तो नारियल का पानी बेस्ट हेल्थ ड्रिंक है। ये ना केवल शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में मदद करता है। शरीर अगर डिहाइड्रेटेड है तो कोकोनट वाटर पीना सबसे बेस्ट ऑप्शन है।

बुलेट ब्लैक कॉफी

बुलेट ब्लैक कॉफी या घी कॉफी सेलिब्रेटीज के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये एनर्जी ड्रिंक के तौर पर सबसे ज्यादा ली जाती है। इसके साथ ही ये वेट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। बुलेट कॉफी को पीने से भूख कम लगती है। तो जो लोग ओवरईटिंग की वजह से वेट गेन और मोटापे से परेशान हैं। उनके लिए बुलेट कॉफी बेहतरीन हेल्दी ड्रिंक है।

होममेड लस्सी

घर की बनी ताजी छाछ या लस्सी बेस्ट हेल्थ ड्रिंक है। जिसे पीने से गट हेल्थ इंप्रूव होती है। इसमे प्रोबायोटिक्स की मात्रा अच्छी खासी होती है। जिसकी वजह से ये डाइजेशन को भी इंप्रूव करती है। तो अगर हेल्थ को और भी बेहतर तरीके से सुधारना चाहते हैं तो इन 5 हेल्दी ड्रिंक्स को डेली डाइट में शामिल करें।

ये भी पढ़ें:वीडियो शेयर कर एक्ट्रेस ने बताया एक मुद्रा करने से बदल गए उनके बाल और स्किन
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।