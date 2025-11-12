Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थCardiologist explains how to recognise silent heart attack symptoms and why its happens
साइलेंट हार्ट अटैक आने से पहले शरीर देता है ये सिग्नल, कार्डियोलॉजिस्ट बोले- 2 चीजें बिल्कुल न करें नजरअंदाज

साइलेंट हार्ट अटैक आने से पहले शरीर देता है ये सिग्नल, कार्डियोलॉजिस्ट बोले- 2 चीजें बिल्कुल न करें नजरअंदाज

संक्षेप: आजकल लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है और इसमें तुरंत डेथ हो जाती है। कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि साइलेंट हार्ट अटैक आने से पहले शरीर कुछ सिग्नल देता है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।

Wed, 12 Nov 2025 09:05 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल का दौरा पड़ना आजकल काफी आम हो चुका है। 7-8 साल के बच्चों से लेकर जवान लड़के-लड़कियों को कभी भी हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। कई बार हमें साइलेंट हार्ट अटैक आता है। इसके आने से पहले शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन आमतौर पर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बिमल छाजेर ने बताया कि साइलेंट हार्ट अटैक क्यों आता है और इसके आने से पहले शरीर क्या सिग्नल देता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्यों होता है

वैसे तो साइलेंट हार्ट अटैक के कई कारण हो सकते हैं लेकिन खास कारणों में से एक है हाई कोलेस्ट्रॉल का होना। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से प्लाक बन जाता है, तब कोरोनरी आर्टरी में जमने लगता है। इसी प्लाक पर जब खून के थक्के जमा हो जाते हैं, तो हार्ट और मांसपेशियों तक ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं पहुंच पाती है। इससे साइलेंट हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ सकता है। साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा उन लोगों पर ज्यादा रहता है, जो स्ट्रेस लेते हैं या फिर एकदम से हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करने लगते हैं। कुछ और भी वजह है जिससे सामान्य या साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है, चलिए बताते हैं।

-हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से

-मोटापा ज्यादा होना

-वर्कआउट न करने के कारण

-हाई बीपी की समस्या

- हाई ब्लड शुगर

- तम्बाकू या शराब का अधिक सेवन

लक्षण क्या हैं

- छाती के ऊपरी हिस्से में दर्द होना

- पीठ के ऊपरी हिस्से व मांसपेशियों में दर्द महसूस करना

- जबड़े व हाथ में दर्द रहना

- ज्यादा थका हुआ महसूस होना

- गैस और बदहजमी जैसा लगना

- पीठ या बांहों के ऊपरी हिस्से में दर्द

ज्यादातर लोग गैस, पेट फूलना, सीने में दर्द, जलन, बदहजमी महसूस करते हैं लेकिन इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये साइलेंट हार्ट अटैक के सबसे शुरुआती लक्षण होते हैं, जो लगातार बने रहते हैं।

ये भी पढ़ें:इन चीजों को लुब्रिकेंट की तरह न करें यूज, सेक्स बन जाएगा सजा
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।