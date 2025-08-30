आपका सेकेंड हार्ट है शरीर का ये हिस्सा, कॉर्डियोलॉजिस्ट ने बताया कभी ना करें इसकी हेल्थ को अनदेखा

Why calf muscle is called second heart: दिल की सेहत को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो शरीर के दूसरे हार्ट यानी पिंडलियों की सेहत और मजबूती का ख्याल रखना भी जरूरी है। जानें कॉर्डियोलॉजिस्ट ने बताया क्यों जरूरी है ऐसा करना।

कभी सुना है शरीर में दो हार्ट होते हैं। ये काफी अजीब लग रहा होगा लेकिन अगर बारीकी से समझा जाए तो हार्ट की तरह ही बॉडी का ये हिस्सा भी काम करता है। जिसकी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे है पैर के काल्फ मसल्स यानी पिंडलियों की बात कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिमित्री यारानोव ने फॉलोअर्स को अपनी पिंडलियों को मजबूत बनाने के लिए कहा है। डॉक्टर के अनुसार जब आप अपने काल्फ मसल्स यानी पैर की पिंडलियों की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, इन्हें मजबूत बनाते हैं तो कॉर्डियोवस्कुलर से जुड़ी दिक्कतों का रिस्क कम हो जाता है।

पिंडलियां हार्ट हेल्थ में क्यों हेल्प करती है? डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं तो काल्फ मसल्स को सेकेंड हार्ट माना जाता है। क्योंकि इन मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन में काफी अहम रोल होता है। डॉक्टर यारानोव कहते हैं कि आपके एक नहीं दो हार्ट हैं। एक आपके सीने में और दूसरा पैर में। एक कदम भी आपके चले पर मसल्स सिकुड़ती हैं और ब्लड को वापस रियल हार्ट की तरफ पुश करती हैं। नीचे पैरों की तरफ जा रहे ब्लड सर्कुलेशन को काल्फ की मसल्स ऊपर की तरफ ले जाती हैं और क्लॉट बनने से रोकती हैं।

क्या होगा अगर ये पिंडलियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाए तो अगर पिंडलियों यानी काल्फ की मसल्स कमजोर हो जाए तो नीचे पैर की तरफ आने वाले ब्लड को वापस ऊपर हार्ट की तरफ भेजने में मेहनत लगेगी और हार्ट तक ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा। हार्ट को ज्यादा पंप करना होगा और ज्यादा मेहनत करनी होगी। जिससे सूजन बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर हाई होगा। जिसकी वजह से हार्ट फेल होने का रिस्क भी बढ़ने लगेगा। सबसे खास बात कि किसी भी दवा से इसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता।

पिंडलियों की मांसपेशियों को कैसे मजबूत बनाएं हार्ट हेल्थ की मजबूती के लिए काल्फ मसल्स को भी मजबूत बनाना होगा। काल्फ मसल्स की मजबूती के लिए सबसे पहला काम घंटों बैठना अवॉएड करना है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में घंटों बैठना पड़ता है और बहुत कम चलना पड़ता है। पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूत बनाना है तो

- रोजाना वॉक करें

- डेस्क पर बैठने वाले लोग हील रेज वाली एक्सरसाइज करें।

- सीढ़ियां चढ़ें