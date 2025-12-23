हार्ट अटैक को लेकर ऐसे मिथक, जिन्हें लोग मान चुके हैं सच, कार्डियोलॉजिस्ट ने बता दी पूरी लिस्ट

संक्षेप: हार्ट अटैक का खतरा आजकल लोगों में तेजी से बढ़ रहा है और लोग अब इसे लेकर सतर्क भी हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें हम सच मान चुके हैं। कार्डियोलॉजिस्ट ने हार्ट हेल्थ से जुड़े कुछ मिथकों के बारे में बताया है।

हार्ट अटैक का खतरा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में हो रहा है। 8-10 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ जाता है और यंग लोगों को भी, जो काफी फिट दिखते हैं। हार्ट हेल्थ से जुड़े इन मामलों को देखते हुए लोग आजकल काफी सतर्क हो चुके हैं लेकिन कई झूठी चीजों को भी सच मान चुके हैं। जी हां, हार्ट अटैक या हेल्थ से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो सरासर गलत है लेकिन हम उस पर यकीन कर चुके हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्राहम ली ने इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वीडियो बनाकर शेयर किया है। उन्होंने सिंपल स्टाइल में बताया है कि आखिर हार्ट हेल्थ से जुड़ी किस बात पर आपको यकीन करना चाहिए और कौन सी बातें बिल्कुल झूठी है। चलिए आपको भी इन मिथकों के बारे में बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या हैं मिथक 1- क्या हार्ट अटैक हमेशा अचानक ही पड़ता है और इसके लक्षण गंभीर होते हैं।

झूठ- डॉक्टर ली ने बताया कि हार्ट अटैक हमेशा अचानक नहीं होता, कई बार शरीर कुछ सिग्नल भी देता है। जैसे सीने में दर्द, घबराहट, भारीपन वगैरह।

2- क्या ब्रेकफास्ट स्किप करने से हार्ट हेल्थ का खतरा बढ़ जाता है।

सच- हां, अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो शरीर को सुबह जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलते और हार्ट हेल्थ का खतरा बढ़ता है।

3- क्या ज्यादा पानी पीने से ब्लड प्रेशर लो रहता है?

सच- डॉक्टर का कहना है कि अगर आप सही मात्रा में पानी पीते हैं, तो सेहत के साथ हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम रहता है। बीपी मेंटेन रहता है।

4- यंग लोगों को हार्ट हेल्थ या अटैक के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है?

झूठ- यंग लोगों को भी हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। बल्कि यंग लोग अगर हैवी वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, खान-पान सही नहीं रखते तो हार्ट अटैक हो सकता है।

5- एनर्जी ड्रिंक क्या आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ रिस्क बढ़ा देते हैं?

सच- डॉक्टर ली का कहना है कि ये बात सच है। एनर्जी ड्रिंक ब्लड प्रेशर हाई करते हैं और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ाते हैं। उनमें कई ऐसे तत्व होते हैं, जो कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं।

6- वैपिंग सिगरेट स्मोक करने से ज्यादा बेहतर होती है?

सच- वैपिंग का मतलब होता है अनुलोम-विलोम (सांस लेना और छोड़ना)। अगर आप ये एक्सरसाइज रोजाना करते हैं, तो हार्ट और फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। सिगरेट पीने से ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है।

7- हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों एक ही है?

झूठ- हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों ही अलग-अलग होते हैं। हार्ट तक पहुंचने वाली पाइप में अगर ब्लॉकेज हो जाए, तब हार्ट अटैक आता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट एक तरह का इलेक्ट्रिक फेलियर जैसा होता है। इसमें इंसान को मौका नहीं मिलता और अचानक दिल धड़कना बंद हो जाता है।

8- सर्दी में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है?

सच- जी हां, ठंड के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ठंड में हार्ट वेसेल्स सिकुड़ जाती है और ऐसे में खून का दौरा भी धीमा रहता है। यही कारण है कि सर्दियों में हाई बीपी और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

9- खर्राटे लेना हार्ट प्रॉब्लम की तरफ संकेत देना है?

सच- जी हां, अगर आपको खर्राटे ज्यादा आ रहे हैं, तो ये सिग्नल है कि हार्ट में कुछ दिक्कत है। ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।