कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. संजीवा कुमार ने खोला राज, बताया हार्ट सर्जरी से ठीक पहले एक मिनट तक क्यों हाथ धोते हैं सर्जन

किसी भी अस्पताल में रोगी को ऑपरेशन थिएटर ले जाने से पहले साफ-सफाई से जुड़ी सभी तैयारियां अच्छी तरह पूरी की जाती हैं। बात अगर हार्ट सर्जरी की हो तो सतर्कता और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी सर्जरियों में हार्ट सर्जरी को सबसे ज्यादा नाजुक माना जाता है। दिल की सर्जरी में जरा सी भी लापरवाही रोगी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए डॉक्टरों के लिए ऑपरेशन से पहले हाथ धोना सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि मरीज की जान की सुरक्षा का अहम कदम है। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि हार्ट सर्जन ऑपरेशन से पहले ठीक एक मिनट तक हाथ धोते हैं। लेकिन क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हैं? अगर नहीं तो पढ़ें ये खबर।

इंफेक्शन से बचाव का सबसे आसान तरीका सीके बिड़ला हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. संजीवा कुमार गुप्ता कहते हैं कि हमारी त्वचा पर लाखों बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदर चले जाएं तो इंफेक्शन का खतरा बढ़ा सकते हैं। ऐसे में दिल की सर्जरी के दौरान जब दिल और खून की नसों को सीधे छुआ जाता है, तो छोटा सा जर्म्स भी जान के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन सर्जरी से पहले एक मिनट तक एंटीसेप्टिक साबुन से हाथ धोने से बैक्टीरिया और वाइरस खत्म हो जाते हैं और सर्जरी के बाद इंफेक्शन का खतरा बहुत कम हो जाता है।

दिल की सर्जरी में इंफेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है अगर ऑपरेशन के बाद हल्का सा भी इंफेक्शन हो जाए तो मरीज़ को ‘एंडोकार्डाइटिस’ (दिल की लाइनिंग का इंफेक्शन) जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इससे अस्पताल में ज्यादा दिन रहना पड़ सकता है या दोबारा सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए हाथ धोना एक छोटी लेकिन जान बचाने वाली प्रक्रिया है।

‘वन मिनट रूल’ के पीछे की साइंस रिसर्च के मुताबिक, एक मिनट यानी 60 सेकंड तक हाथ धोने से ही क्लोरहेक्सिडीन या पोविडोन-आयोडीन जैसे एंटीसेप्टिक एजेंट पूरी तरह असर दिखा पाते हैं। इस दौरान डॉक्टर नाखूनों के नीचे, उंगलियों के बीच और कोहनी तक सफाई करते हैं। अगर हाथ एक मिनट से कम धोए जाएं तो कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं, जिससे ऑपरेशन के दौरान मरीज के लिए इंफेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है।

स्क्रब टेक्निक ज्यादा असरदार आजकल जो मॉडर्न हैंड स्क्रब इस्तेमाल होते हैं, वो 60 से 90 सेकंड में ही बैक्टीरिया खत्म कर देते हैं, और हाथों की स्किन को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। जिसका सीधा मतलब यह है कि बात सिर्फ समय की नहीं, बल्कि सही तकनीक और निरंतरता की भी है।

डिसिप्लिन और सम्मान का प्रतीक हाथ धोने की यह प्रक्रिया सिर्फ सफाई के लिए नहीं, बल्कि एक रिचुअल की तरह है, जो सर्जन को यह याद दिलाती है कि वो अब एक जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। यह ध्यान, फोकस और मरीज के प्रति सम्मान का प्रतीक है।