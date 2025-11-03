संक्षेप: Cardiologist Breaks Down The Healthiest Oils To Cook With: कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. संजीव कहते हैं कि ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, राइस ब्रान ऑयल, मूंगफली, कैनोला और सनफ्लावर ऑयल दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। आइए जानते हैं किस तेल का यूज किसके लिए किया जाता है।

आपके अच्छे-बुरे खानपान का सीधा असर आपकी दिल की सेहत पर पड़ता है। आजकल खासकर भारत में, लोगों के बीच दिल से जुड़ी बीमारियां बहुत आम हो गई हैं। जिसके पीछे बड़ी वजह व्यक्ति का बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल , कम एक्टिविटी, स्ट्रेस और गलत खान-पान है। रसोई में रोजाना यूज होने वाला तेल कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड वेसल्स की हेल्थ पर सीधा असर डालता है। कई बार लोग हेल्दी फूड आइटम्स पर तो ध्यान देते हैं लेकिन उन्हें तैयार करने के लिए यूज की जाने तेल पर ध्यान देना भूल जाते हैं। ऐसे में अपने टेस्ट बड्स ऑफ टंग को शांत करने के साथ हृदय स्वास्थ्य को भी अच्छा बाए रखने के लिए सही तेल का चुनाव और उसकी सही मात्रा का पता होना बेहद जरूरी है। सीके बिड़ला हॉस्पिटल की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. दीपाली शर्मा कहती हैं कि दिल की सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए तेल को पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है। बस सही तेल चुनना और उसकी सही मात्रा में इस्तेमाल करना जरूरी है।

ज्यादातर कुकिंग ऑयल में तीन तरह की फैट होती हैं सैचुरेटेड फैट (खराब फैट)– जैसे घी, मक्खन, नारियल तेल, पाम ऑयल। यह LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) बढ़ाती है और धमनियों को ब्लॉक कर सकती है।

मोनोअनसैचुरेटेड फैट (MUFA) और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट (PUFA) – ये अच्छे फैट्स हैं, जो हार्ट को हेल्दी रखने के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखने में मददद कर सकते हैं।

दिल के लिए कौन सा तेल बेहतर है? सीके बिड़ला हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. संजीव कहते हैं कि ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, राइस ब्रान ऑयल, ग्राउंडनट (मूंगफली), कैनोला और सनफ्लावर ऑयल जैसे तेल दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। आइए जानते हैं किस तेल का यूज किसके लिए किया जाता है।

ऑलिव ऑयल – हल्के पकाने और सलाद के लिए बढ़िया, इसमें ऐंटीऑक्सीडेंट होते हैं।

राइस ब्रान ऑयल- इसमें ओराइजनॉल नामक एक यौगिक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है।

सरसों का तेल – ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर, जो सूजन कम करता है और नसों की सेहत सुधारता है। तेल बदल-बदल कर इस्तेमाल करें। कभी सरसों, कभी राइस ब्रान, कभी सनफ्लावर- इससे शरीर को अलग-अलग फैटी एसिड्स मिलते हैं और बैलेंस बना रहता है।

ध्यान रखें ये बात अगर आपको किसी खास नट्स या चीज से एलर्जी है, तो तेल खरीदने से पहले लेबल जरूर पढ़ें। दरअसल, कई तेल जैसे मूंगफली (पीनट ऑयल), ग्राउंडनट या तिल का तेल नट्स और बीजों से बने होते हैं। ऐसे में जिन लोगों को इन चीजों से एलर्जी है, उन्हें ऐसे तेलों का सेवन भोजन में करने से बचना चाहिए। ऐसे लोग राइस ब्रान, कैनोला या सनफ्लावर ऑयल जैसे सेफ ऑप्शन चुन सकते हैं।

कुकिंग मेथड के हिसाब से तेल चुनें- डीप फ्राइंग के लिए – राइस ब्रान, मूंगफली या कैनोला ऑयल बेहतर हैं (क्योंकि इनका स्मोक पॉइंट हाई होता है)।

हल्के पकाने या सलाद के लिए – ऑलिव या फ्लैक्ससीड ऑयल सही हैं।

तेल की मात्रा का रखें खास ख्याल- तेल कम मात्रा में इस्तेमाल करें। एक दिन में 4–6 टीस्पून (लगभग 20–30 ग्राम) से ज्यादा तेल न लें।