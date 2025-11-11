Hindustan Hindi News
US बेस्ड कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह- 'ये 1 काम आज ही छोड़ दें, अगर वेट लॉस और लंबी उम्र चाहते हैं!'

संक्षेप: Health Tips: कई बार सब कुछ सही करने के बावजूद भी ना तो वेट लॉस होता है और ना ही बॉडी हेल्दी फील करती है। इसके पीछे एक बड़ी सिंपल सी वजह जिम्मेदार हो सकती है, जिसपर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते।

Tue, 11 Nov 2025 07:54 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
वेट लॉस करना या ओवरऑल हेल्दी रहना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए रोजाना अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ता है और साथ ही प्रॉपर फिजिकल वर्कआउट की भी जरूरत होती है। लेकिन कई बार सब कुछ सही करने के बावजूद भी ना तो वेट लॉस होता है और ना ही बॉडी हेल्दी फील करती है। इसके पीछे एक बड़ी सिंपल सी वजह जिम्मेदार हो सकती है, जिसपर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते, वो है स्लीपिंग पैटर्न का सही ना होना। यूएस-बेस्ड कार्डियोलॉजिस्ट डॉ संजय भोजराज ने एक पोस्ट के जरिए इसी एक गलती के बारे में बात की है। आइए विस्तार में जानते हैं।

सही खानपान और एक्सरसाइज के बाद भी हो सकती है परेशानी

अपनी एक पोस्ट में डॉ संजय बताते हैं कि वो 20 साल से अधिक समय से कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उन्हें भी यही लगता था कि हेल्दी वेट लॉस करना है, तो खाना कम खाओ और एक्सरसाइज ज्यादा करो। वो और उनके पेशेंट सब कुछ सही कर रहे थे, जैसे प्रोटीन लेना, कार्डियो करना और कैलोरी काउंट करना। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका वजन कम नहीं हो रहा था। साथ ही वो थकान भी महसूस कर रहे थे और फास्ट एजिंग भी।

खराब स्लीपिंग पैटर्न तो नहीं कर रहा नुकसान?

डॉ संजय आगे बताते हैं कि वेट लॉस सिर्फ कैलोरी के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेशन से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी बॉडी अंदर से इन्फ्लेम्ड है, तो वो फैट बर्न करने की जगह स्टोर करने लगती है। रिसर्च की मानें तो इसके पीछे खराब स्लीपिंग पैटर्न, प्रोसेस्ड हेल्थ फूड और स्ट्रेस जिम्मेदार हो सकते हैं। ये आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन और इंसुलिन दोनों को बढ़ाते हैं, जिससे बॉडी फैट स्टोरिंग मोड में चली जाती है। अब बेशक आप कितना भी हेल्दी खाएं या वर्कआउट करें, उतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है।

लाइफस्टाइल में करें ये सुधार

डॉ संजय बताते हैं कि उन्होंने अपना फोकस तीन चीजों पर शिफ्ट किया। पहला, शरीर की इन्फ्लेमेशन को कम करना। दूसरा, अपने स्लीपिंग पैटर्न में सुधार करना और मॉर्निंग मूवमेंट। तीसरा, अपनी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करना। डॉक्टर बताते हैं कि इन चीजों पर ध्यान देने से 12 हफ्तों में ही उनके पेशेंट्स ने अपना फैट लॉस किया, उनका ब्लड प्रेशर डाउन हुआ और वो पहले से ज्यादा यंग और एनर्जेटिक भी महसूस कर रहे थे।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
