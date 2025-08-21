कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, कैसी नींद रखती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल cardiologist advised how sleep pattern can control blood pressure and keep heart diseases at bay, हेल्थ टिप्स - Hindustan
कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, कैसी नींद रखती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल

हाल ही में सोशल मीडिया की अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर, डॉ. भोजराज ने बताया कि कैसे नियमित नींद व्यक्ति के रक्तचाप को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाती है।

भागती दौड़ती जिंदगी में खानपान की खराब आदतें और सुस्त लाइफस्टाइल, ज्यादातर लोगों के लिए ब्लडप्रेशर की समस्या का कारण बन रहा है। हालांकि नॉर्मल लाइफ में बात जब बीपी कंट्रोल करने की होती है तो लोग तुरंत पीड़ित व्यक्ति को डाइट, वर्कआउट या फिर दवाओं से जुड़ी सलाह देने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बीपी कंट्रोल रखने में आपकी नींद भी अहम भूमिका निभाती है। जी हां, हाल ही में अमेरिका में रहने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. संजय भोजराज के अनुसार, बीपी कंट्रोल रखने का सबसे आसान उपाय सोने से पहले अपनी घड़ी देखना है। दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया की अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर, डॉ. भोजराज ने बताया कि कैसे नियमित नींद व्यक्ति के रक्तचाप को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाती है।

डॉ. भोजराज अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि, 'ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि सिर्फ अपनी डाइट कंट्रोल और नियमित व्यायाम करने से वो अपने बीपी को भी कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन मैं अपने हर मरीज से यह कहता हूं कि बीपी कंट्रोल रखने के लिए इन दोनों चीजों के साथ आपकी नींद का समय भी उतना ही जरूरी है'।

वीकेंड पर भी एक ही समय सोएं

डॉ. भोजराज बीपी रोगियों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए सबसे पहली सलाह यह देते हैं कि अपने वीकेंड पर भी रोजाना एक ही समय सोने और जागने का समय निश्चित करें। ऐसा करने से आपको सेहत से जुड़े कई बड़े फायदे मिलेंगे। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. संजय भोजराज कहते हैं कि नियमित समय पर नींद लेने से व्यक्ति की सर्कैडियन लय नियंत्रित होती है, कोर्टिसोल लेवल कम होता है, हृदय गति में सुधार के साथ रक्तचाप कंट्रोल रखने में भी मदद मिलती है।

ज्यादा नहीं नियमित नींद है जरूरी

डॉ. भोजराज के अनुसार, 'बीपी कंट्रोल रखने के लिए ज्यादा नींद बल्कि नियमित नींद जरूरी होती है। आपका यह रूटीन शरीर को बताता है कि आपको कब आराम करना है, कब रिपेयर करना है और कब रक्तचाप को नियंत्रित करना है।

नींद और उच्च रक्तचाप के पीछे का विज्ञान

डॉ. भोजराज के अनुसार लंबे समय तक खराब नींद लेने से व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। डॉक्टर सलाह देते है कि वयस्कों को सात से नौ घंटे की नींद लेने का लक्ष्य रखना चाहिए। वहीं जो लोग लगातार छह घंटे से कम सोते हैं, उन्हें उच्च रक्तचाप का खतरा अधिक हो सकता है।

खराब नींद लेने के नुकसान

विशेषज्ञों का कहना है कि खराब नींद हार्मोन संतुलन को बिगाड़कर तनाव, मोटापा और मधुमेह का कारण बन सकती है। ये सभी समस्याएं हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाती हैं। जबकि इसके विपरीत, शरीर को आराम देने से तनाव हार्मोन और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है, जिससे हृदय स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है।

अच्छी नींद से मतलब ज्यादा घंटे सोना नहीं

डॉ. भोजराज अपनी पोस्ट में यह साफ कहते हैं कि बीपी कंट्रोल रखने के लिए ज्यादा देर सोने से ज्यादा एक तय समय पर सोना अधिक महत्वपूर्ण है। डॉ. भोजराज कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा देर सोने के अपने कई नुकसान जैसे डायबिटीज बढ़ना,ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया या मोटापा हैं। इन समस्याओं की वजह से व्यक्ति को रात को सोते समय सांस लेने में दिक्कत, खराब नींद और उच्च रक्तचाप, की समस्या हो सकती है।

घड़ी देखकर सोने के हैं बड़े फायदे

वेलनेस प्रोग्राम वेल12 के संस्थापक डॉ. भोजराज, हृदय स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए एक सरल सलाह देते हैं कि अच्छी नींद लेने के लिए अपनी घड़ी पर ध्यान दें।बीपी कंट्रोल रखने के लिए समय पर सोना और जागना सबसे ज्यादा जरूरी है।

