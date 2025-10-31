कैंसर सर्जन ने बताया आखिर क्या ब्रेड खाने से हो सकता है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा?

संक्षेप: Debunking myth about eating braed can cause cancer: रायपुर के कैंसर सर्जन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया है कि क्या अगर ब्रेड को खाया जाए तो इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा रहता है

सोशल मीडिया के जमाने में ज्यादातर लोग खाने-पीने को लेकर जागरुक हो गए हैं। रोजमर्रा के किचन में खाई जाने वाली चीजों को लेकर अक्सर डरावने फैक्ट सामने आ रहे हैं। जिसकी वजह से लोग सिंपल रोटी को भी खाने से डरते हैं। फ्राईड फूड और शुगर लोडेड फूड्स खाने से बीमारियां होती है। लेकिन क्या कभी कभार ब्रेकफास्ट में खाई जाने वाली ब्रेड भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी दे सकती है? इस बारे में रायपुर के कैंसर सर्जन डॉक्टर जयेश शर्मा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है और लोगों के मन में आ रहे इस सवाल का जवाब दिया है कि आखिर क्या ब्रेड को खाया जाए तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी घेर सकती है।

क्या ब्रेड खाने से हो सकता है कैंसर? डॉक्टर जयेश शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर कैंसर से जुड़ी अफवाहों और चर्चाओं पर बात करते हैं। 3 अक्टूबर के वीडयो पोस्ट में उन्होंने बताया है कि क्या ब्रेड खाया जाए तो कैंसर होने का खतरा रहता है।

ब्रेड से कैंसर होने के जिम्मेदार कारण ब्रेड में कैंसर पैदा करने वाले दो कारण बताए जाते हैं। पहला इसमे एक्रलिमाइड बनता है। डॉक्टर बताते हैं कि एक्रालिमाइड को हाई डोसेज में एनिमल को देने से कैंसर होता है। लेकिन ह्यूमन में इससे कैंसर होने का कोई प्रूफ नही है। कैंसर से बचना है तो ब्रेड को अवॉएड करना सही है। हालांकि ब्रेड में एक्रालिमाइड होने की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे ह्यूमन को कैंसर होने का कोई प्रूफ नहीं मिला है।

ब्रेड से ज्यादा खतरनाक है फ्राईड फूड्स लेकिन कैंसर पैदा करने वाला एक्रालिमाइड सबसे ज्यादा ब्रेड में नहीं बनता बल्कि ये समोसा, कचौड़ी, फ्रेंच फ्राईज जैसी फ्राईड चीजों में बनता है।

ब्रेड से शुगर स्पाइक ब्रेड से शुगर स्पाइक होता है। हालांकि मैदे से बने किसी भी फूड को खाया जाए तो ये शुगर स्पाइक करेगा। शुगर स्पाइक के लिए बेक्ड प्रोडक्ट भी जिम्मेदार होते है।

इस तरह खा सकते हैं ब्रेड डॉक्टर जयेश शर्मा बताते हैं कि अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट के पार्ट में अगर आपने ब्रेड को शामिल किया है। तो इसे खाया जा सकता है।