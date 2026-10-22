कैंसर का खतरा बढ़ाती है आपके रात के खाने की टाइमिंग, डॉक्टर से जानें सही समय
क्या आपको पता है कि रात में आप कितने बजे खाना खाते हैं, भविष्य में होने वाले कैंसर का रिस्क कहीं ना कहीं इससे भी जुड़ा होता है? कैंसर स्पेशलिस्ट ने इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें साझा की हैं, जो आपको जरूर पता होनी चाहिए।
आजकल देर रात डिनर करना एक लाइफस्टाइल बन गया है। भारतीय घरों में रात के 10 या 11 बजे खाना नॉर्मल है। लोग खाते ही बिस्तर पर चले जाते हैं और साल के 365 दिन उनका यही रूटीन रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देर रात खाना कैंसर के रिस्क से भी जुड़ा हो सकता है? एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ ऋषि शर्मा बताते हैं कि आप रात का खाना कितने बजे खाते हैं, ये बात तय करती हैं कि भविष्य में आपको कैंसर का रिस्क होगा या नहीं। एक स्टडी में भी पाया गया कि जो लोग अपना डिनर रात में जल्दी फिनिश कर लेते हैं, उनमें कुछ खास किस्म के कैंसर का खतरा कम होता है। आइए विस्तार में जानते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं।
देर रात खाने से शरीर पर क्या होगा है असर?
डॉ ऋषि आसान शब्दों में समझाते हुए बताते हैं कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म एक तय शेड्यूल के अनुसार काम करता है। सुबह के समय शरीर की इन्सुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, जबकि दिन ढलते-ढलते ये कम होना शुरू हो जाती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, तो ग्लूकोज को संभालने का तरीका प्रभावित हो सकता है।
रात में खाना खा कर तुरंत सोने से क्या असर होता है?
कैंसर स्पेशलिस्ट कहते हैं कि जब आप रात में खाना खाते हैं और तुरंत सोने चले जाते हैं, तो शरीर को भोजन पचाने और रात के दौरान होने वाली रिपेयर प्रक्रियाओं को साथ-साथ करना पड़ता है। इस तालमेल की वजह से कोई भी एक काम ठीक से नहीं हो पाता। यही वजह है कि रात को खाना खा कर तुरंत सोने पर एसिडिटी, पेट में जलन और गैस-ब्लोटिंग जैसी शिकायत बनी रह सकती है। साथ ही ये आदत शरीर की नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित कर सकती है।
कैंसर के रिस्क से कैसे जुड़ा है इंसुलिन का बढ़ता लेवल?
डॉ ऋषि कहते हैं कि अगर इंसुलिन स्पाइक बना रहेगा, तो बॉडी के अंदर एक ग्रोथ सिग्नल जाता रहेगा। जब ये चीज सालों साल चलती रहेगी, तो ये कैंसर जैसे मैकेनिज्म को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार खाने के बाद इंसुलिन बढ़ने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। भोजन के बाद इंसुलिन बढ़ना नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन लंबे समय से हो रहे मेटाबॉलिक बदलाव चिंता का विषय हो सकते हैं।
स्टडी में निकलकर आया कैंसर और डिनर टाइमिंग का लिंक
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर द्वारा 2018 में स्पेन में कंडक्ट की गई एक स्टडी में कैंसर और रात के खाने की टाइमिंग के बीच कनेक्शन पाया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग शाम साढ़े आठ बजे से पहले अपना डिनर कर लेते हैं, और उनके खाने और सोने के बीच लगभग दो घंटे का गैप रहता है, उनमें भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क 20 प्रतिशत तक कम होता है।
आपको किन बातों का ध्यान रखना है?
डॉक्टर कहते हैं इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने रूटीन में कुछ छोटे-छोटे बदलाव ले कर आएं। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आपके रात का खाना 8 या 8:30 बजे तक फिनिश हो जाए। खाने और सोने के बीच कम से कम दो घंटे का गैप जरूरी है। इसके अलावा डिनर के बाद थोड़ी देर वॉक जरूर करें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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