हार्ट अटैक आने के बाद वर्कआउट करना चाहिए या नहीं? लखनऊ के कार्डियोलॉजिस्ट बोले- 87% लोग करते हैं ये गलती

संक्षेप: हार्ट अटैक सर्दियों के मौसम में ज्यादा होता है, ऐसा कई कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट अटैक आने के बाद दिल काफी कमजोर हो जाता है, ऐसे में व्यक्ति को काफी देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन क्या हार्ट अटैक आने के बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं, चलिए इस बारे में डॉक्टर से जानते हैं।

हार्ट अटैक का खतरा सर्दियों में बढ़ जाता है और आजकल वर्कआउट के दौरान लोगों को दिल का दौरा पड़ना काफी आम हो गया। कई लोगों को सुबह उठते ही हार्ट अटैक आ रहा है। इसके पीछे कई चीजें जिम्मेदार ठहराई जा रही है, गलत खान-पान, स्मोकिंग, फोन स्क्रॉलिंग, शराब, कम नींद लेकिन सही कारण किसी को नहीं पता। फिलहाल, लोगों को खुद की सेहत का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं, सही खान-पान आपके दिल और शरीर को लंबे समय तक बचा सकता है। कई लोगों को सवाल होता है कि हार्ट अटैक आने या दिल की सर्जरी के बाद वर्कआउट कर सकते हैं या नहीं। इस बात पर लखनऊ के पल्‍स हॉर्ट सेंटर के कॉर्ड‍ियोलॉज‍िस्‍ट डॉ अभ‍िषेक शुक्‍ला ने अपने राय दी है।

वर्कआउट करना है या नहीं इस बारे में छपी हार्ट फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आपको हार्ट अटैक आया है और आप उससे रिकवर हो रहे हैं। तो 15 दिन पूरा बेड रेस्ट करना बेस्ट होता है, ये समय आपकी सेहत के अनुसार बढ़ सकता है। जब आप ठीक महसूस करने लगे तब नॉर्मल दिनचर्या अपनाएं। अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही वर्कआउट शुरू करना सही रहेगा लेकिन आप टहलना शुरू कर सकते हैं। जी हां, टहलना शरीर के लिए अच्छा होता है। हार्ट अटैक के बाद आप 15 मिनट या 30 मिनट तक वॉक कर सकते हैं। कुछ हफ्ते के बाद जब आप बिल्कुल स्वस्थ फील करने लगे, तब वर्कआउट करना शुरू कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर की सलाह लेकर। इसके साथ ही ज्यादा हैवी वजन उठाना या एक्सरसाइज करना मना होता है। आप हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी मजबूत हो। साथ ही वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं।

कार्डियोलॉजिस्ट ने गिनाई गलतियां 1- डॉक्टर अभिषेक शुक्ला के अनुसार, हार्ट अटैक आने के बाद हर इंसान को अपने शरीर की गतिविधियों को अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक आने के बाद दोबारा इसका खतरा नहीं होता लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार दिल के दौरे से उबर चुके हैं, तो शरीर के कुछ संकेतों जैसे चक्कर आना, कमजोरी, पसीना, तेज धड़कन, थकान को बिल्कुल भी अनदेखा न करें।

2- हार्ट अटैक आ चुका है, तो इसके बाद अपनी नींद का पैटर्न सुधार लें। कई पेशेंट दिल का दौरा पड़ने के बाद वापिस कम नींद या देर रात तक जगते रहते हैं। ये गलतियां न करें। ऐसा करने से आपकी नींद खराब होगी और दोबारा हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है।

3- कुछ लोग हार्ट अटैक आने के बाद कम खाना शुरू कर देते हैं और वजन कम करने में जुट जाते हैं। ऐसी गलती न करें। अचानक से वजन कम करने या कम खाने से इसका बुरा असर दिल पर पड़ेगा और हार्ट कमजोर हो जाएगा।

4- दिल का दौरा एक बार आता है, तो इसके दोबारा आने के चांस भी होते हैं। ऐसे में मरीजों को हेल्थ चेकअप रूटीन से कराना चाहिए। इसे अगर आप छोड़ देते हैं, तो हार्ट कमजोर हो सकता है और फिर से हार्ट अटैक आ सकता है।

5- हार्ट अटैक आने के बाद कई लोग तुरंत फ‍िज‍िकल एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल पहले की तरह मजबूत नहीं रहता है, ऐसे में हैवी वर्कआउट आपको बड़े खतरे में डाल सकता हैं। इन गलतियों को करने से बचें और अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें।