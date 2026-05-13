क्या तरबूज का सफेद हिस्सा सेहत के लिए अच्छा होता है? पहले जान लें ये बातें
Healthy Eating Tips: अधिकतर लोग तरबूज खाने के बाद उसके छिलके फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरबूज का सफेद हिस्सा भी खाया जा सकता है? जानिए इसे खाने से जुड़ी जरूरी बातें और सावधानियां।
गर्मियों में तरबूज सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फलों में शामिल माना जाता है। लोग इसका लाल और रसदार हिस्सा बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन अक्सर छिलका फेंक देते हैं। हालांकि, कई लोग अब तरबूज के सफेद हिस्से को भी खाने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसे खाना सुरक्षित माना जाता है?
तरबूज के छिलके का बाहरी हरा हिस्सा सख्त होता है, लेकिन अंदर का सफेद भाग खाने योग्य माना जाता है। इसमें पानी और कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। सही तरीके से साफ करके इसका सेवन किया जा सकता है।
तरबूज के छिलके में क्या पाया जाता है?
तरबूज के सफेद हिस्से में पानी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें रेशा और कुछ पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग इसे खाने या अलग-अलग व्यंजनों में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं।
किन तरीकों से खाया जाता है तरबूज का छिलका?
कई जगहों पर लोग तरबूज के सफेद हिस्से का इस्तेमाल अलग-अलग तरह से करते हैं। जैसे- अचार बनाने में, सब्जी बनाने में, रस या शरबत में या फिर मुरब्बा बनाने में। इसके अलावा कुछ लोग इसे छोटे टुकड़ों में काटकर सलाद में भी शामिल करते हैं।
खाने से पहले अच्छी तरह धोना जरूरी
तरबूज का छिलका खाने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करना बेहद जरूरी माना जाता है। क्योंकि बाहरी हिस्से पर मिट्टी, गंदगी या रसायन लगे हो सकते हैं।
किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?
हर चीज की तरह तरबूज के छिलके का सेवन भी सीमित मात्रा में करना बेहतर माना जाता है। अगर किसी को
- पेट से जुड़ी समस्या
- पाचन में दिक्कत या
- किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी हो, तो सावधानी बरतनी चाहिए।
ज्यादा मात्रा में खाना सही नहीं
तरबूज का सफेद हिस्सा रेशे वाला होता है। ऐसे में बहुत ज्यादा मात्रा में खाने से कुछ लोगों को पेट भारी लग सकता है या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए इसे संतुलित मात्रा में ही खाना बेहतर माना जाता है।
क्या इसके सेवन से शरीर को ठंडक मिल सकती है?
तरबूज की तरह उसके सफेद हिस्से में भी पानी पाया जाता है। यही कारण है कि गर्मियों में इसे शरीर को तरोताजा रखने वाला माना जाता है। हालांकि, इसे किसी बीमारी का इलाज नहीं माना जाना चाहिए।
किन बातों का रखें ध्यान?
- हमेशा ताजा तरबूज का इस्तेमाल करें
- खराब या बदबू वाला हिस्सा ना खाएं
- छिलके को अच्छी तरह साफ करें
- सीमित मात्रा में सेवन करें
नोट: तरबूज का सफेद छिलका सही तरीके से साफ करके सीमित मात्रा में खाया जा सकता है। कई लोग इसका इस्तेमाल अलग-अलग व्यंजनों में भी करते हैं। हालांकि, किसी भी चीज का सेवन संतुलित मात्रा में करना ही बेहतर माना जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए हेल्थ एक्सपर्ट से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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