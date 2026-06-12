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प्रेग्नेंसी में मैगी खाने का मन हो तो खुद को ना रोकें, बस ध्यान रखें डॉक्टर की ये बातें

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Maggi Cravings in Pregnancy: प्रेग्नेंसी में अचानक कुछ खास खाने की इच्छा होना आम बात है। ऐसे में कई महिलाओं के मन में सवाल आता है कि क्या मैगी खाना सुरक्षित है? आइए जानते हैं डॉक्टर वैदेही मराठे की राय और जरूरी सावधानियां।

प्रेग्नेंसी में मैगी खाने का मन हो तो खुद को ना रोकें, बस ध्यान रखें डॉक्टर की ये बातें

प्रेग्नेंसी में अचानक अजीब-अजीब चीजें खाने का मन करना बिल्कुल सामान्य है। कभी आधी रात को कुछ खट्टा खाने की इच्छा होती है, तो कभी एक कटोरी मैगी देखकर खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैगी खाने का मन होता है, घर के लोग भी सलाह देने लगते हैं- 'अभी ये मत खाओ, बच्चे पर असर पड़ेगा।' ऐसे में कई होने वाली माओं के मन में सवाल उठता है कि क्या प्रेग्नेंसी में मैगी खाना सच में नुकसानदायक है?

स्त्री रोग विशेषज्ञ वैदेही मराठे के अनुसार, कभी-कभार मैगी खाना आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसे रोजाना खाने की आदत नहीं बनानी चाहिए। असली बात मैगी खाने की नहीं, बल्कि यह है कि आप उसे कितना और किस तरह खा रही हैं।

क्या प्रेग्नेंसी में मैगी खाना गलत है?

अगर कभी-कभार मैगी खाने का मन करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक कटोरी मैगी खाने से बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचता। समस्या तब होती है जब यह आपकी रोज की खाने की थाली का हिस्सा बन जाए।

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  • मैगी से पेट भर सकता है, लेकिन शरीर की जरूरतें नहीं

प्रेग्नेंसी में शरीर को कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। मैगी स्वाद तो दे सकती है, लेकिन वह सभी जरूरी पोषण नहीं दे पाती जो मां और बच्चे दोनों के लिए जरूरी हैं।

  • क्रेविंग भी पूरी होगी और पोषण भी मिलेगा

अगर मैगी खाने का मन हो तो उसमें गाजर, मटर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां मिला लें। इसके अलावा पनीर, अंडा या फिर दूसरी प्रोटीन वाली चीजें डाल दें। इससे साधारण मैगी थोड़ा संतुलित भोजन बन सकती है।

  • मसाला पूरा डालना जरूरी नहीं

बहुत से लोग पूरा मसाला (टेस्ट मेकर) डालते हैं, लेकिन प्रेग्नेंसी में नमक की मात्रा पर ध्यान देना बेहतर होता है। इसलिए मसाला पूरी मात्रा में डालने की बजाय थोड़ा कम इस्तेमाल कर सकते हैं।

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  • बच्चे को चाहिए पोषण, सिर्फ स्वाद नहीं

जो चीज स्वादिष्ट है, वह हमेशा पौष्टिक हो यह जरूरी नहीं। इसलिए हर भोजन में पोषण का ध्यान रखना जरूरी है।

  • क्रेविंग्स को समझदारी से संभालें

प्रेग्नेंसी में किसी चीज को खाने का मन होना बिल्कुल सामान्य है। खुद को हर चीज से रोकने की जरूरत नहीं है। अगर कभी मैगी खाने का मन करे, तो उसे थोड़ा पौष्टिक बनाकर खाया जा सकता है। इससे स्वाद भी मिलेगा और शरीर को जरूरी पोषण भी।

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नोट: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। हर गर्भावस्था अलग होती है, इसलिए खानपान से जुड़ा कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। किसी भी समस्या या विशेष स्थिति में विशेषज्ञ की राय सबसे महत्वपूर्ण होती है।

Shubhangi Gupta

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