काले रंग की ब्रा से कैंसर होता है? डॉक्टर बता रहीं 5 फैक्ट जो हर महिला को जानने चाहिए!

ब्रा को ले कर तमाम तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें कुछ बिल्कुल ही फिजूल हैं, तो कुछ आधा-अधूरा सच। अगर आप भी एक महिला हैं और जाहिर है ब्रा पहनती हैं, तो ये फैक्ट्स आपको जरूर पता होने चाहिए।

ब्रा महिलाओं के डेली पहनावे का बड़ा अहम हिस्सा है। कंफर्टेबल ब्रा ना सिर्फ ब्रेस्ट को सही शेप और साइज देती है, बल्कि डेली मूवमेंट में भी सपोर्ट करती है। खैर, इस छोटे से अंडरगार्मेंट को ले कर तमाम तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें कुछ बिल्कुल ही फिजूल हैं, तो कुछ आधा-अधूरा सच। अगर आप भी एक महिला हैं और जाहिर है ब्रा पहनती हैं, तो ये फैक्ट्स आपको जरूर पता होने चाहिए। फेमस गाइनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तान्या ने ब्रा से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताए हैं, जो आपको अपनी ब्रा से जुड़े सही फैसले लेने में मदद करेंगे।

क्या काले रंग की ब्रा पहनने से कैंसर होता है? महिलाओं के बीच ब्रा को ले कर एक बात काफी पॉपुलर है कि काले रंग या किसी डार्क रंग की ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। डॉ तान्या बताती हैं कि ये केवल एक अफवाह है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक्स, हार्मोंस और गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है, ब्रा के कलर से इसका कोई संबंध नहीं है।

अंडरवायर ब्रा से बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा? ब्रा को ले कर एक और मिथ काफी पॉपुलर है कि अंडरवायर ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉ तान्या इसे भी कोरी अफवाह बताती हैं। अगर आपकी ब्रा सही शेप या साइज की नहीं है, तो इससे इरीटेशन, खुजली या डिस्कंफर्ट हो सकता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का इससे कोई भी संबंध नहीं है।

सोते समय ब्रा पहनना है जरूरी? बहुत सी महिलाएं मानती हैं कि सोते समय ब्रा पहनना जरूरी होता है। अगर सोते समय ब्रा नहीं पहनेंगी तो इससे ब्रेस्ट की शेप खराब हो सकती है और सैगिंग की समस्या हो सकती है। इसपर डॉ तान्या कहती हैं कि सोते समय आप ब्रा पहनती हैं या नहीं, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। इसे पहनने या ना पहनने से आपके ब्रेस्ट की शेप या आकार में कोई भी बदलाव नहीं आता है।

ब्रा पहनने से टाइट रहते हैं ब्रेस्ट? बहुत सारी लेडीज सोचती हैं कि ब्रा पहनने से उनके ब्रेस्ट शेप में रहते हैं और टाइट बने रहते हैं। जबकि ये भी एक मिथ है। डॉ तान्या कहती हैं कि ब्रा का काम आपके ब्रेस्ट को टेंपरेरी सपोर्ट देना है। ये किसी भी तरह का बदलाव आपके शरीर में नहीं करती है। ब्रा सिर्फ आपको कंफर्ट और सपोर्ट देने का काम करती है। बाकी शेप और टाइटनेस जैसी चीजें उम्र, डाइट, लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स पर निर्भर होती हैं।