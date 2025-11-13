Hindustan Hindi News
ठंड के मौसम में दही खाना चाहिए या नहीं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सच

संक्षेप: सर्दियों में दही खाने से खांसी-जुकाम होने का डर ज्यादातर सभी लोगों को लगता है। इसलिए लोग ठंड के मौसम में दही खाना बंद कर देते हैं। दही खाने को लेकर डॉक्टर ने इस मिथक के बारे में बताया है।  

Thu, 13 Nov 2025 01:23 PMDeepanshu Tyagi लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग दही से परहेज करने लगते हैं। लोगों को लगता है दही ठंडी होती है, जिसे खाने से सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है। क्या वाकई में दही सर्दियों में खाना बुरा है और इससे आप बीमार हो सकते हैं। इन सवालों के जवाब न्यूट्रिशनिस्ट प्रियंका रोहतगी ने दिए। उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में दही खाना चाहिए या नहीं और अगर खाते हैं, तो कौन सा समय सही है।

दही के फायदे

दही में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और विटामिन बी2, बी12, और बी5 मौजूद होता है। दही में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो शरीर में पहुंचकर किसी भी इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। दही खाने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। इसमें विटामिन्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम के साथ बाल, त्वचा को भी सुदंर बनाते हैं। दही खाने से पेट ठंडा रहता है व पाचन क्रिया बेहतर तरीके से काम करती है। ये काफी हल्का होता है, जिसे हजम करने में आसानी होती है। दही खाने से हड्डियां, दांत मजबूत होते हैं, इसमें कैल्शियम भी खूब पाया जाता है।

ठंड में खाना चाहिए या नहीं

न्यूट्रिशनिस्ट प्रियंका रोहतगी का कहना है कि दही सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसे खाने से शरीर को कई किस्म के फायदे मिलते हैं, ऐसे में इसे आप सर्दी या गर्मी कभी भी खा सकते हैं। दही नुकसान नहीं करता, लेकिन इसे खाने का सही समय आपको मालूम होना चाहिए। दही हमेशा दोपहर तक ही खाएं। रात में दही खाना नुकसान पहुंचायेगा। दही ठंडा होता है, रात में खाने से सर्दी-खांसी होगी। दही खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं, 5-10 मिनट रुककर पानी पिएं। अगर पहले से सर्दी-जुकाम है, तो दही खाने से परहेज करें।

किन्हें नहीं खाना चाहिए

दही उन लोगों को नहीं खानी चाहिए, जिन्हें जल्दी जुकाम-खांसी होती है या फिर दही से एलर्जी है। साथ ही टॉन्सिल की समस्या से परेशान लोगों को भी दही से दूरी बनानी चाहिए। दही खाने से टॉन्सिल बढ़ जाता है।

