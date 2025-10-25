चायपत्ती से दूर हो सकता है लूज मोशन? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया कौन सा नुस्खा

संक्षेप: Loose motion home remedy: लूज मोशन होने पर अक्सर लोग पहले घर के नुस्खे को आजमाते हैं। इस बारे में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट का कहना है कि हल्के-फुल्के इंफेक्शन से हो रहे लूज मोशन को घरेलू नुस्खे से ठीक किया जा सकता है। चाय की पत्ती इस काम में मदद कर सकती है, जानें कैसे

पेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें कई बार हमें परेशान करती हैं। कभी गैस बनना, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन और कई बार तो ज्यादा खा लेने से या फिर खराब खाने की वजह से लूज मोशन होने लगते हैं। वैसे तो लूज मोशन का प्रोसेस बॉडी खुद को क्लीन करने के लिए करती है। जिससे कि बॉडी डिटॉक्स हो जाए लेकिन ज्यादा लूज मोशन की वजह से वीकनेस हो जाती है। शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। अगर लूज मोशन की प्रॉब्लम हल्की है और ज्यादा खाने की वजह से हो गई है तो आराम पाने के लिए चायपत्ती का ये नुस्खा बड़े काम का है।

चायपत्ती से लूज मोशन में मिलेगा आराम आयुर्वेद के एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। जिसमे उन्होंने लूज मोशन को सही करने के घरेलू नुस्खे शेयर किए हैं। जिसकी मदद से हल्के-फुल्के इंफेक्शन की वजह से हो रहे लूज मोशन को ठीक करने में मदद मिलेगी।

आधा चम्मच चाय की पत्ती को ताजे पानी के साथ फांक लें। दो से तीन बार इस तरह खाने के बाद ही लूज मोशन की समस्या कम हो जाती है।

इसके अलावा दही के साथ इसबगोल की भूसी को मिलाकर दो से तीन खुराक खाएं। ये नुस्खा लूज मोशन की समस्या से आराम दिलाने में मदद करेगा। इसबगोल कब्ज को दूर करने के साथ ही लूज मोशन में भी आराम दिलाता है।

चाय की पत्ती से क्या ठीक हो जाता है लूज मोशन? चाय पीने से बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। इसका कारण टैनिन होता है। इसी वजह से जब लूज मोशन होता है तो ये चाय की पत्ती फांकने से ये एक्स्ट्रा पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है।