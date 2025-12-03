पतले होने के बावजूद हो सकती है डायबिटीज, फोर्टिस के डॉक्टर ने बताएं कारण

संक्षेप: Reasons why do many people get diabetes despite being thin: भारत में कई ऐसे लोग हैं, जो दिखने में तो पतले हैं, बावजूद इसके उन्हें डायबिटीज की समस्या है। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं?

डायबिटीज जैसे लाइफस्टाइल से जुड़े रोग को अक्सर मोटापे से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर में जमा अतिरिक्त फैट शरीर को इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील बना देता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि मोटापे की वजह से ही लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है। हालांकि यह पूरा सच नही है। आप अगर अपने आस-पास नजर घुमाएंगे तो देखेंगे भारत में कई ऐसे लोग हैं, जो दिखने में तो पतले हैं, बावजूद इसके उन्हें डायबिटीज की समस्या है। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं?

क्या कहते हैं एक्सपर्ट फोर्टिस हॉस्पिटल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. दनेन्द्र साहू कहते हैं कि कई लोग पतले दिखने के बावजूद डायबिटीज रोग के शिकार होते हैं। जिसके पीछे सिर्फ वजन बढ़ना ही एक कारण नहीं होता, बल्कि उसके पीछे शरीर की आंतरिक संरचना, अनुवांशिक प्रवृत्तियां और जीवनशैली से जुड़े कई ऐसे कारक भी जिम्मेदार होते हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को इंसुलिन प्रतिरोध और टाइप-2 डायबिटीज की ओर धकेलते हैं।

पतले होने के बावजूद क्यों होता है डायबिटीज रोग 1. अनुवांशिक प्रवृत्ति कई भारतीयों में कम वजन में भी इंसुलिन प्रतिरोध विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। यह जेनेटिक संवेदनशीलता अन्य जनसंख्या की तुलना में डायबिटीज का जोखिम बढ़ा देती है।

2. अधिक विसरल फैट (छिपी हुई चर्बी) पतले लोग भी कभी-कभी लिवर और पैंक्रियास जैसे आंतरिक अंगों के आसपास चर्बी जमा कर लेते हैं। यह 'हिडन फैट' शरीर में सूजन और इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ाकर डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ा देता है।

3. कम मांसपेशियां कम मांसपेशियों वाला शरीर ग्लूकोज का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि मांसपेशियां ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बड़ी भूमिका निभाती हैं, इसलिए मांसपेशियों की कमी इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाती है।

4. रिफाइंड कार्ब्स सफेद चावल, मैदा, मिठाइयों और मीठे पेयों का बार-बार सेवन ब्लड ग्लूकोज तेजी से बढ़ाता है और डायबिटीज नियंत्रण को खराब करता है।

5. सुस्त जीवनशैली लंबे समय तक बैठना, बहुत कम शारीरिक गतिविधि और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कमी मेटाबॉलिज्म को कमजोर करके इंसुलिन संवेदनशीलता घटाती है और भीतर चर्बी बढ़ने देती है।

6. लगातार तनाव और खराब नींद तनाव, अनियमित नींद और कार्य के लंबे घंटे कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में ग्लूकोज असंतुलन हो जाता है।

विशेषज्ञ की सलाह विशेषज्ञ बताते हैं कि सिर्फ वजन देखकर स्वास्थ्य का आकलन करना गलत हो सकता है। खासकर जिनके परिवार में डायबिटीज़ का इतिहास है, उन्हें नियमित रूप से ब्लड ग्लूकोज की जांच करानी चाहिए। इसके साथ-साथ समय पर जीवनशैली में बदलाव, नियमित व्यायाम और मांसपेशियों को मजबूत करना रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।