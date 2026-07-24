गर्भनिरोध का ये नेचुरल तरीका क्या रोकेगा अनवांटेड प्रेग्नेंसी? डॉक्टर से समझें पूरा गणित
Pullout method risk of pregnancy: कपल्स अगर पुलआउट मेथड का इस्तेमाल अनचाही प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए करते हैं तो सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इस मेथड के फेल होने के चांस सबसे ज्यादा हैं। डॉक्टर से समझें कैसे?
अनचाही प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए पुलआउट मेथड इंडियन कपल के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन ये मेथड कई बार फेल हो जाता है और अनवांटेड प्रेग्नेंसी हो जाती है। जबकि कपल को लगता है कि उन्होंने तो सबकुछ सही किया फिर गलती कहां हो गई। तो अगर किसी भी शादीशुदा जोड़े को सेक्स के दौरान पुलआउट मेथड पर भरोसा है तो उनके लिए डॉक्टर शिल्पा चौहान की बातें आंख खोलने का काम करेंगी। जिन्होंने एक पेशेंट के इसी सवाल का जवाब दिया और गलतफहमी को दूर किया।
दरअसल, सेक्स के दौरान जब पुरुष इजैकुलेशन से पहले ही पेनिस को बाहर निकाल लेते हैं तो स्पर्म वजाइना में एंटर नहीं कर पाता, इसे ही पुलआउट मेथड बोलते हैं। लेकिन ये मेथड सबसे ज्यादा गर्भनिरोध फेलियर का कारण होता है।
डॉक्टर से जानें आखिर क्यों?
गायनी शिल्पा चौहान ने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जिसमे एक महिला अपनी प्रेग्नेंसी रिपोर्ट को देखकर बताती है कि ये कैसे हो सकता है जबकि उनके पति पुलआउट मेथड का यूज करते हैं। इस पर डॉक्टर ने बताया कि गर्भनिरोध का ये तरीका ज्यादातर फेल हो जाता है क्योंकि इजैकुलेशन से पहले निकलने वाले फ्लूइड में कई बार स्पर्म मौजूद होते हैं जो वजाइना में आसानी से पहुंच जाते हैं और प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ जाते हैं।
कुछ कपल्स के बीच इस मेथड का यूज करने के दौरान कुछ बूंदे स्पर्म की अंदर चली जाती हैं और प्रेग्नेंसी हो जाती है।
डॉक्टर ने बताया कि हर गर्भनिरोध पूरी तरह से काम की नहीं होती। कुछ परसेंट फेलियर रेट हर गर्भनिरोध प्रोसेस में होते हैं। इसलिए पुलआउट मेथड भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और इसमे प्रेग्नेंसी के चांस भी बाकी गर्भनिरोधक की तुलना में ज्यादा होते हैं।
क्या कहती है रिपोर्ट
मायो क्लीनिक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलआउट मेथड के फेल होने के चांस बाकी गर्भनिरोध की तुलना में ज्यादा होते हैं। अनुमान है कि एक साल तक अगर कपल इस विधि का यूज करता है तो पांच में से एक कपल के प्रेग्नेंसी के चांस होते हैं। इसका कारण दो हो सकता है। मायो क्लीनिक के मुताबिक अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है और समय पर स्पर्म बाहर नहीं निकलता तो प्रेग्नेंट होने का परसेंट बढ़ जाता है। वहीं कई बार प्री इजैकुलेशन फ्लूइड में मौजूद स्पर्म प्रेग्नेंसी के कारण बनते हैं।
पुलआउट मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और इंफेक्शन के खतरे को भी बढ़ा देता है। इसलिए गर्भनिरोध के लिए इस मेथड का यूज करना अनवांटेड प्रेग्नेंसी के चांस को सबसे ज्यादा बढ़ा देता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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