इसबगोल को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या इसे रोजाना खाने से हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है? इंस्टाग्राम पर फिटनेस क्रिएटर प्रथमेश भोसले ने एक वीडियो के जरिए इस बारे में दिलचस्प सच बताया है। जानिए-

इसबगोल को लंबे समय से पेट से जुड़ी समस्याओं के घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। खासतौर पर कब्ज, गैस और पाचन से संबंधी परेशानियों में इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर शरीर के कई जरूरी कामों में मदद करता है। इसबगोल पानी के संपर्क में आने पर जेल जैसा पदार्थ बनाता है, जो पाचन प्रक्रिया को धीमा करने और मल को नरम बनाने में मददगार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसबगोल दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभा सकता है? इंस्टाग्राम पर वजन घटाना, डायबिटीज, पीसीओएस, थायराइड, फिटनेस कंटेंट बनाने वाले प्रथमेश भोसले ने बताया है कि क्या इसबगोल से हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है या नहीं। आइए, जानते हैं-

कौन-सा फाइबर है बेहतर प्रथमेश कहते हैं कि इसबगोल खाने वालों में हार्ट अटैक का खतरा काफी कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसबगोल सबसे बेस्ट चीज है जिसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। जिन लोगों को ब्लोटिंग होती है उन लोगों के लिए पीएचजीजी फाइबर सबसे अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को ब्लोटिंग नहीं होती है उन लोगों के लिए इसबगोल फाइबर काफी अच्छा है। इसे आप डेली फाइबर के तौर पर ले सकते है, खासतौर पर तब जब आपकी डायट में फाइबर शामिल ना हो।

फल और सब्जियों से कितना फाइबर मिलता है? बहुत से लोग मानते हैं कि वह खीरा, टमाटर, ककड़ी, गाजर खाते हैं जिससे फाइबर मिल जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ 1 से 2 ग्राम फाइबर होता है। इसके अलावा केले में 2 ग्राम फाइबर होता है। जो लोग कहते हैं कि वह फाइबर के लिए सेब खाते हैं लेकिन सेब में भी 2 ग्राम फाइबर होता है और अगर आप इसे छिलके के साथ खाते हैं तो 4 ग्राम फाइबर होता है या ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम फाइबर मिल सकता। अगर आप कीवी खाते हैं तो ये छिलके के साथ इसे खाना काफी फायदेमंद होता है क्योंकि इसके छिलके में कई फायदे होते हैं।

फाइबर पाने के लिए दाल है बेस्ट फल और सब्जियों से फाइबर लेने के लिए आपको इसकी क्वांटिटी कम से कम 1 किलो होनी चाहिए, जो संभव नहीं है। क्योंकि फल सब्जियों से न्यूट्रीएंट्स पाने के लिए एक या दो की क्वांटिटी काफी है। तो सबसे ज्यादा फाइबर के लिए आपको दाल खानी चाहिए। बस दाल बिना प्रेशर कुकर के तैयार होनी चाहिए।

गट हेल्थ, इंफ्लेमेशन और हार्ट अटैक के बीच क्या है संबंध? दाल के बाद बारी आती है इसबगोल की। इसबगोल में मौजूद फाइबर शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को रीस्टोर होने से बचाता है। लिवर बाइल जूस तैयार करता है, जो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। आप जैसे ही फैट खाते हैं वैसे ही बाइल रिलीज होता है। अब बाइल में मौजूद कोलेस्ट्रॉल रीअबसॉर्ब होता है। जब शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग इंफ्लामेशन से परेशान है। प्रथमेश बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ ही इंफ्लामेशन को कम करना जरूरी है। इसके लिए फाइबर बहुत जरूरी है। फाइबर, गट के नीचे मौजूद कोलोनस साइट के पास ब्यूटिरेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट बढ़ाता है। और आपके इंफ्लामेशन को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है।