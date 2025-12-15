क्या लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया- 1 दिन में कितना लहसुन खाना है सही
लहसुन हर भारतीय किचन में पाया जाता है और सब्जियों का स्वाद बढ़ाता है। लहसुन कई गुणों से भरपूर होता है लेकिन क्या इसे खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है? चलिए इस बारे में कार्डियोलॉजिस्ट निरव से पूरी जानकारी लेते हैं।
लहसुन को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसे खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। इस बारे में रिदम ग्रुप के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निरव भालानी ने एक पॉडकास्ट में बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लहसुन शरीर और दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें एलिसिन नामक कंपाउंड होता है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लहसुन कितना खाना चाहिए और कैसे? चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं।
लहसुन के तत्व
लहसुन में खासतौर पर एलिसिन पाया जाता है, जो इसके तीखे टेस्ट के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसके अलावा लहसुन विटामिन B6, C, K, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, सेलेनियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर और फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है। लहसुन खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हार्ट हेल्दी रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, कैंसर का खतरा कम रहता है, डायबिटीज कंट्रोल में रहती है और ये पाचन को बेहतर करता है।
कितनी मात्रा में खाएं
डॉक्टर निरव के मुताबिक, आप दिन में 1-2 कली लहसुन की खा सकते हैं। आप गुनगुने पानी के साथ इसे खाएं लेकिन इससे मुंह से बदबू आती है। ऐसे में आप इसकी चटनी बनाकर या फिर सब्जी में डालकर खा सकते हैं।
ज्यादा खाने के नुकसान
लहसुन कम मात्रा में ही खाएं, तभी फायदेमंद होता है। अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं, तो ये नुकसान पहुंचाता है। इसे ज्यादा खाने से गैस्ट्रिक इरिटेशन, सीने में जलन, मतली, एसिडिटी की समस्या, लूज मोशन की समस्या बढ़ जाती है। लहसुन में सल्फर भी होता है, जिससे पेट के लिए ज्यादा खाना सही नहीं होता। लहसुन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं खाना चाहिए। कई लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे में
