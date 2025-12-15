Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थCan garlic reduce cholesterol Fact or myth by cardiologist Nirav Bhalani and how much you can eat
क्या लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया- 1 दिन में कितना लहसुन खाना है सही

क्या लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया- 1 दिन में कितना लहसुन खाना है सही

संक्षेप:

लहसुन हर भारतीय किचन में पाया जाता है और सब्जियों का स्वाद बढ़ाता है। लहसुन कई गुणों से भरपूर होता है लेकिन क्या इसे खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है? चलिए इस बारे में कार्डियोलॉजिस्ट निरव से पूरी जानकारी लेते हैं।

Dec 15, 2025 07:41 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share

लहसुन को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसे खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। इस बारे में रिदम ग्रुप के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निरव भालानी ने एक पॉडकास्ट में बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लहसुन शरीर और दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें एलिसिन नामक कंपाउंड होता है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लहसुन कितना खाना चाहिए और कैसे? चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लहसुन के तत्व

लहसुन में खासतौर पर एलिसिन पाया जाता है, जो इसके तीखे टेस्ट के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसके अलावा लहसुन विटामिन B6, C, K, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, सेलेनियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर और फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है। लहसुन खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हार्ट हेल्दी रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, कैंसर का खतरा कम रहता है, डायबिटीज कंट्रोल में रहती है और ये पाचन को बेहतर करता है।

कितनी मात्रा में खाएं

डॉक्टर निरव के मुताबिक, आप दिन में 1-2 कली लहसुन की खा सकते हैं। आप गुनगुने पानी के साथ इसे खाएं लेकिन इससे मुंह से बदबू आती है। ऐसे में आप इसकी चटनी बनाकर या फिर सब्जी में डालकर खा सकते हैं।

ज्यादा खाने के नुकसान

लहसुन कम मात्रा में ही खाएं, तभी फायदेमंद होता है। अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं, तो ये नुकसान पहुंचाता है। इसे ज्यादा खाने से गैस्ट्रिक इरिटेशन, सीने में जलन, मतली, एसिडिटी की समस्या, लूज मोशन की समस्या बढ़ जाती है। लहसुन में सल्फर भी होता है, जिससे पेट के लिए ज्यादा खाना सही नहीं होता। लहसुन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं खाना चाहिए। कई लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।