आंखों की वजह से सिरदर्द क्यों होता है? डॉक्टर से जानें 4 कारण और संकेत

बार-बार सिरदर्द सिर्फ थकान या तनाव की वजह से नहीं होता। कई बार मोबाइल, लैपटॉप या पढ़ाई के दौरान आंखों पर ज्यादा जोर पड़ने से भी सिर में दर्द हो सकता है। डॉक्टर ने इसके कुछ संकेत बताए हैं।

क्या आपके सिर में भी अक्सर दर्द रहता है? कई बार हम इसे नींद पूरी न होने, तनाव या काम की थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग दर्द कम करने के लिए दवा भी ले लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, तो इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। खासकर तब, जब आप दिनभर मोबाइल, लैपटॉप या किताबों पर नजरें गड़ाए रहते हैं। दरअसल, आंखों पर लगातार जोर पड़ने से भी सिर में दर्द हो सकता है। ऐसे में कैसे पहचानें कि सिरदर्द का कनेक्शन आंखों से है? आइए डॉक्टर से समझते हैं।

सिरदर्द का आंखों से क्या है कनेक्शन? बीएलके-मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में आई हेल्थ डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ. विवेक गर्ग बताते हैं कि सिरदर्द होने पर ज्यादातर लोग इसकी वजह दिमाग या नसों से जुड़ी परेशानी को मानते हैं। लेकिन कई बार इसकी वजह आंखें भी हो सकती हैं। डॉ. गर्ग के अनुसार, उनके पास ऐसे कई मरीज आते हैं, जो महीनों या सालों तक सिरदर्द की दवाएं लेते रहते हैं। कुछ लोग दिमाग की जांच भी करवाते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेते हैं। बाद में पता चलता है कि उनके सिरदर्द की वजह आंखों से जुड़ी परेशानी थी।

दरअसल, हमारी आंखों और चेहरे की मसल्स का आपस में कनेक्शन होता है। जब हम लगातार किसी चीज को देखने या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आंखों के आसपास की मसल्स पर ज्यादा जोर पड़ता है। लंबे समय तक ऐसा होने से माथे और गर्दन तक दर्द पहुंच सकता है। कई बार यह दर्द आम सिरदर्द जैसा लगता है।

आंखों की इन परेशानियों से हो सकता है सिरदर्द 1. चश्मे का नंबर सही न होना अगर आपकी नजर कमजोर है और चश्मे का नंबर सही नहीं है, तो आंखों को चीजें साफ देखने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ऐसे में आंखों पर जोर पड़ता है और माथे के आसपास हल्का लेकिन लगातार दर्द रह सकता है। कई बार चश्मे का नंबर थोड़ा सा भी गलत होने पर परेशानी हो सकती है।

2. दोनों आंखों का तालमेल ठीक न होना जब हम पढ़ते हैं या मोबाइल-लैपटॉप देखते हैं, तो दोनों आंखों को एक साथ किसी चीज पर फोकस करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों की आंखें इस काम में ठीक से तालमेल नहीं बना पातीं। ऐसे में दिमाग को दोनों आंखों से मिलने वाली तस्वीरों को एक साथ समझने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे आंखों के पीछे दर्द या सिर में तेज धड़कन जैसा दर्द महसूस हो सकता है।

3. मोबाइल और लैपटॉप ज्यादा देखना दिनभर स्क्रीन देखने से भी आंखों पर असर पड़ता है। डॉ. गर्ग बताते हैं कि आमतौर पर हम एक मिनट में 15 से 20 बार पलकें झपकाते हैं, लेकिन स्क्रीन देखते समय यह संख्या घटकर 5 से 7 बार रह जाती है। इससे आंखों में सूखापन, जलन और रोशनी से परेशानी हो सकती है। लगातार स्क्रीन देखने के बाद शाम तक सिरदर्द भी शुरू हो सकता है।

4. आंखों में प्रेशर बढ़ना आंखों के अंदर एक खास तरह का फ्लूइड होता है। जब इसका प्रेशर बढ़ता है, तो ग्लूकोमा जैसी परेशानी हो सकती है। कुछ मामलों में आंखों में तेज दर्द होता है, जो कनपटी और आंखों के आसपास तक फैल सकता है। इसके साथ जी मिचलाना या लाइट के आसपास रंगीन घेरे दिखना भी इसके संकेत हो सकते हैं। अचानक तेज दर्द, आंख लाल होना या नजर धुंधली पड़ना हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

कैसे पहचानें कि सिरदर्द की वजह आंखें हैं? दोपहर या शाम को दर्द बढ़ना: अगर सुबह सब ठीक रहता है, लेकिन पढ़ने या लैपटॉप पर लंबे समय तक काम करने के बाद सिरदर्द शुरू हो जाता है, तो आंखों पर पड़ रहे जोर की जांच जरूरी है।

आंखों के आसपास दर्द होना: अगर दर्द माथे, दोनों आंखों के बीच, आंखों के पीछे या कनपटी के आसपास महसूस होता है, तो इसकी वजह आंखों से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है।

आंखों को आराम देने पर राहत मिलना: कुछ लोगों को कम रोशनी वाले कमरे में आंखें बंद करके आराम करने से करीब 30 मिनट में राहत मिलती है। हालांकि, सिर्फ इससे यह तय नहीं होता कि सिरदर्द की वजह आंखें ही हैं।

दूसरे लक्षण भी दिखना: सिरदर्द के साथ धुंधला दिखना, गर्दन में अकड़न या आंखों में जलन होना भी ध्यान देने वाली बात है।