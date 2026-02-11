क्या अंडा खाने से कम होता है मोटापा? AIIMS के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने गिनाए अंडा खाने के फायदे और सही तरीका
संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे वाली लाइन बचपन में आपने खूब सुनी होगी। अंडे पर ये लाइन फिट भी बैठती है। एम्स के मशहूर डॉक्टर सेठी ने इसके जबरदस्त फायदे बताए हैं। इन्हें जानकर आप भी आज से ही अंडा खाना शुरू कर देंगे।
संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे वाली लाइन बचपन में आपने जरूर सुनी होगी। अंडे पर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। अंडा किसी पॉवरहाउस से कम नहीं होता। इसे खाने से आपके शरीर को कई तरह से फायदे मिलते हैं। ऐसा हम नहीं AIIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सेठी का कहना है। डॉक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें अंडा खाने के फायदों के बारे में उन्होंने बताया है। साथ ही इसे खाने का सही तरीका भी बताया। कई लोग गलत तरीके से अंडा खाते हैं, जो फायदेमंद नहीं होता। चलिए आपको डॉक्टर के गिनाए फायदों के बारे में बताते हैं।
अंडा में क्या-क्या पाया जाता है
अंडे में लगभग 6-7 ग्राम प्रोटीन, विटामिन डी, बी12, ए, सेलेनियम, कोलीन, अमीनो एसिड और फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। अंडा कई तत्वों से भरपूर है और यही वजह है कि ये इतना फायदेमंद होता है।
फायदे क्या हैं-
डॉक्टर सेठी ने अंडे के सिर्फ फायदे ही नहीं गिनाए, बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि इसे आप कब खा सकते हो। चलिए आपको उनके द्वारा बताए गए बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं।
1- फैटी लिवर- अंडा फैटी लिवर में भी खा सकते हैं। कई लोगों को मानना है कि अंडा चिकना होता है लेकिन ऐसा नहीं है। फैटी लिवर में अंडा फायदेमंद माना जाता है। अंडे में मौजूद प्रोटीन शुगर कंट्रोल करता है और लिवर की हेल्थ को सुधारने में मदद करता है।
2- कोलेस्ट्रॉल- अंडा कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, तो आप गलत है। इसमें मौजूद अमिनो एसिड उसे कंट्रोल करता है।
3- वेट लॉस- अंडा में 6-7 ग्राम प्रोटीन होता है, जो पेट को लंबे समय तक भर देता है। इससे आपको क्रेविंग्स नहीं होगी और लिमिट में खाने से वजन कम होगा। बेली फैट भी खत्म करने में ये हेल्प करता है।
4- ब्लड शुगर- अंडा कभी भी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता है, ऐसे में डायिबिटीज के मरीज भी इसे आसानी से खा सकते हैं। इसमें कार्ब्स बिल्कुल नहीं होते हैं, कार्ब्स खाने से ही ब्लड शुगर बढ़ जाता है।
5- पेट दर्द- अंडा खाने से पेट दर्द की समस्या कभी नहीं होती लेकिन कुछ लोगों का पाचन काफी सेंसिटिव होता है, तो उन्हें इसे कम खाना चाहिए। आप अपने पेट के अनुसार ही अंडा खाएं।
खाने का तरीका-
-अंडा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो इसे नाश्ते में खाएं। नाश्ते में प्रोटीन खाने से पूरा दिन शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और माइंड भी फ्रेश रहेगा।
-चाय-कॉफी के साथ भी अंडा खा सकते हैं, ये नुकसान नहीं करता है। कई लोगों का मानना है कि चाय-कॉफी के साथ अंडा नहीं खाना चाहिए।
-कच्चा अंडा बिल्कुल न खाएं। अंडे को हमेशा उबला हुआ या फिर इसका ऑमलेट बनाकर ही खाएं। कच्चा अंडा खाने से साल्मोनेला इंफेक्शन फैलने का खतरा रहता है। पके हुए अंडों में प्रोटीन सही से एब्सॉर्ब हो जाता है। आप दिन में 1-2 अंडे खा सकते हैं। ऐसे अंडे खाने का कोई मैजिक नंबर नहीं है।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
