क्या दूध पीने से बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल? जानें हार्ट हेल्थ सही रखने के लिए कौन सा मिल्क पीना है सही
Best milk to lower cholesterol: कोलेस्ट्रॉल हाई होने या हार्ट के पेशेंट के लिए अक्सर दूध ना पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन जानना जरूरी है कि क्या गाय-भैंस का दूध पूरी तरह से अवॉएड करना सही है या इसे पीने का कोई और तरीका है।
दूध कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन रिच ड्रिंक है जो हड्डियों और मसल्स को सपोर्ट करता है। लेकिन हार्ट के पेशेंट या जो एडल्ड लोग हैं और दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं, जिनकी रिपोर्ट में हाई कोलेस्ट्रॉल आया है। उनके लिए यहीं दूध मुसीबत बन जाता है। काफी सारे लोग हार्ट की बीमारी से बचने के लिए दूध पीना बंद कर देते हैं। ऐसे में डॉक्टर से जानना जरूरी है कि क्या दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल जरूरी है लेकिन एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना हार्ट हेल्थ को प्रभावित करता है। क्योंकि दूध एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है इसलिए इसमे फैट होता है और फैट कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रभावित करता है। लेकिन जानना जरूरी है कि क्या दूध को छोड़ देना सही है या फिर कौन से टाइप का दूध पिएं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े।
दूध में कोलेस्ट्रॉल और ट्राईग्लिसराइड दोनों की मात्रा होती है
दूध में कोलेस्ट्रॉल और ट्राईग्लिसराइड दोनों की मात्रा होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में प्लाक के रूप में जमने लगता है। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड वेसल्स पतली होने लगती है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 mg/dL होनी चाहिए। जिससे ब्लड फ्लो स्मूद बना रहे और हार्ट पर किसी तरह का खिंचाव ना हो। हार्ट हेल्थ के लिए कोलेस्ट्रॉल को कम रखना जरूरी है। हेल्दी डाइट च्वॉइस कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। ऐसे मे सवाल है कि क्या दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है।
डॉक्टर बिमल चटर्जी ने बताया कौन सा दूध पीना है सही
डॉक्टर बिमल चटर्जी बताते हैं कि दूध में दो तरह के फैट कंटेट होते हैं पहला है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा ट्राइग्लिसराइड, जो हार्ट हेल्थ को प्रभावित करता है। ऐसे में जानना चाहिए कि किस दूध में कितनी मात्रा में ट्राइग्सिलराइड होता है।
भैंस के दूध में 6 प्रतिशत ट्राइग्लिसराइड होता है।
वहीं, गाय के दूध में 4 प्रतिशत ट्राइग्लिसराइड होता है।
अगर दूध डबल टोन है तो उसमे 2 प्रतिशत ट्राइग्लिसराइड होगा,
और, स्किम्ड मिल्क में 0.5 प्रतिशत ही ट्राइग्लिसराइड होता है।
तो अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या एडल्ट हैं जो खुद को हार्ट हेल्थ से बचाना चाहते हैं तो उन्हें डबल टोन या स्किम्ड मिल्क ही पीना चाहिए। ये हार्ट हेल्थ को नेचुरली प्रोटेक्ट करता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
