GI वैल्यू से लेकर पोषण तक: शुगर मरीजों के लिए शकरकंद कितना सुरक्षित?

संक्षेप: डायबिटीज में खानपान सबसे बड़ा सवाल होता है। शकरकंद मीठा जरूर है, लेकिन क्या यह ब्लड शुगर बढ़ाता है? न्यूट्रिशनिस्ट की राय बताती है कि सही मात्रा और तरीके से शकरकंद फायदेमंद हो सकता है।

डायबिटीज के मरीजों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि वे क्या खाएं और क्या नहीं। खासतौर पर कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी चीजों को लेकर कन्फ्यूज़न ज्यादा होता है। शकरकंद भी उन्हीं फूड्स में से एक है जिसे लेकर अक्सर कहा जाता है कि यह मीठा होता है, इसलिए ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? न्यूट्रिशनिस्ट्स के अनुसार, हर मीठा स्वाद नुकसानदेह नहीं होता। शकरकंद में मौजूद फाइबर, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट इसे आम आलू से बेहतर विकल्प बनाते हैं। सही पोर्शन, सही कुकिंग मेथड और सही फूड कॉम्बिनेशन के साथ शकरकंद डायबिटीज डाइट का हिस्सा बन सकता है।

न्यूट्रिशनिस्ट अवनी कौल के अनुसार, शकरकंद पूरी तरह से बैन करने वाली चीज नहीं है, बल्कि सही मात्रा और सही तरीके से खाने पर यह सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।

शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI)- ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) यह बताता है कि कोई फूड ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है। न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, कम GI (55 या उससे कम) वाले फूड धीरे-धीरे ग्लूकोज रिलीज करते हैं जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। वहीं, शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसके पकाने के तरीके पर निर्भर करता है और सही मात्रा में खाने पर यह ब्लड शुगर को अचानक बढ़ाने के बजाय धीरे-धीरे एनर्जी देता है। छिलके के साथ बेक किया गया शकरकंद लगभग 44–61 GI का होता है, जो कि सफेद आलू (GI लगभग 85) से कहीं बेहतर विकल्प है।

शकरकंद में मौजूद पोषण- न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो एक मीडियम शकरकंद (करीब 150 ग्राम) में लगभग 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो सफेद आलू से कम हैं। इसमें करीब 4 ग्राम फाइबर होता है जो पाचन सुधारने के साथ ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। इसके अलावा शकरकंद विटामिन A, C, पोटैशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन आंखों की सेहत और इम्युनिटी के लिए फायदेमंद माना जाता है।

कैसे खाएं?

डायबिटीज के मरीज शकरकंद को हेल्दी तरीके से डाइट में शामिल कर सकते हैं। बेक किया हुआ शकरकंद, एयर-फ्राइड फ्राइज, सूप, स्ट्यू या सलाद में डाला गया शकरकंद बेहतर विकल्प हैं। न्यूट्रिशनिस्ट सलाह देती हैं कि शकरकंद को हमेशा प्रोटीन और हेल्दी फैट के साथ खाएं, ताकि ब्लड शुगर स्पाइक ना हो।