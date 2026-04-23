क्या दही खाने से कम होता है कैंसर का खतरा? डॉक्टर से जानें कितना दही रोजाना खाना है फायदेमंद
हर सीजन में लोग दही खाना पसंद करते हैं और ये सेहत के लिए फायदेमंद भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दही खाने से कैंसर का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो फायदा पहुंचाते हैं। चलिए बताते हैं दही कैसे खाएं और क्या फायदे हैं?
गर्मी हो सर्दी हर मौसम में लोग दही खाना पसंद करते हैं। भारतीय खाने की थाली में जबतक दही ना हो, तब तक खाना पूरा नहीं माना जाता। दही का रायता हो या इसे सादा खाना हो, खाने के साथ ये टेस्टी लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं सेहत के लिए भी ये काफी फायदेमंद होती है। दही खाने से आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। यही वजह है कि हर डॉक्टर डायट में दही शामिल करने की सलाह देता है। अगर आप भी दही खाते हैं, तो चलिए आज हम आपको इसके फायदे और कैसे खाएं सबकुछ यहां बताते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट शिखा कुमारी ने दही से जुड़े ये फैक्ट्स बताए हैं।
क्या दही कम कर देता है कैंसर का रिस्क?
अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार, दही में ऐसे प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया के रूप में काम करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी आंतों में जाते हैं और वहां के खराब बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। अगर आपकी आंत स्वस्थ रहेंगी, तो पाचन तंत्र भी बेहतर होगा और इम्यून सिस्टम भी। दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया (जैसे लैक्टोबैसिलस), कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन B2 और B12 जैसे गुण होते हैं। दही में मौजूद तत्व आंतों की सूजन को कम कर देती है, अक्सर इसी सूजन के कारण ब्रेस्ट, पेट, कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ता है।
कैंसर से बचाव के लिए दही कितना फायदेमंद?
प्रोबायोटिक्स होते हैं- दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स और लैक्टिक एसिड आंतों में गुड बैक्टीरिया बनाते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है और सूजन कम हो जाती है। इसी से आप पेट से जुड़े कैंसर से बचे रहते हो।
कैल्शियम का सोर्स- दही को कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसे खाने से जोड़ों का दर्द कम होता है और शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती। इस कमी के कारण भी कैंसर सेल्स बनते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे भरपूर- दही कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करते हैं। फ्री रेडिकल्स के कारण कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं। दही के गुण इन्हें बनने से रोकते हैं।
विटामिन डी की कमी- विटामिन डी शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है और दही में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की ज्यादा कमी के कारण ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
दही कैसे खाएं?
न्यूट्रिशनिस्ट शिखा कुमारी का कहना है कि दही वैसे तो आप सिंपल तरीके से खा सकते हैं लेकिन कुछ चीजों को मिलाने से ये दोगुना फायदेमंद हो जाती है। तो चलिए बताते हैं आखिर दही को कैसे खाएं-
- दही को आप सलाद या फल के साथ खा सकते हैं। जैसे खीरा, पपीता, सेब, केला, जामुन, ब्रोकली के साथ दही मिलाकर खा सकते हैं। इससे दही के तत्व भी मिलेंगे, साथ ही सब्जी व फल के भी।
- भारत में दही का रायता काफी ट्रेडिशनल तरीके से बताया जाता है। बूंदी का रायता हो या लौकी का हर चीज में दही का माप सही होना चाहिए। दही का रायता बनाकर खाना भी फायदेमंद होता है।
- दही में शहद मिलाकर खाना भी फायदेमंद होता है। शहद में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो दही के साथ घुल जाते हैं। दही में 1 चम्मच शहद डालकर खा सकते हैं, इसे आप नेचुरल स्वीटनर के तौर पर भी खा ही सकते हैं।
- दही और सीड्स मिलाकर खाना भी हेल्दी होता है। दही में चिया बीज, फ्लेक्स सीड्स, और तिल के बीज मिलाकर खाने से शरीर में सूजन नहीं होती और कैंसर सेल्स नहीं बनते हैं। इसमें भरपूर ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं। ये सुपरफूड बनकर शरीर को ताकत भी देगा।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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