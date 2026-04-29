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क्या शरीर ठंडा रख सकते हैं दही-छाछ? डायटीशियन ने बताया क्या खाकर शरीर रहेगा कूल

Apr 29, 2026 12:42 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों का मौसम शुरू होते ही दही-छाछ का सेवन बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी तासीर को ठंडा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायटीशियन ने बताया है कि किन चीजों को खाकर शरीर कूल रह सकता है। आप भी जानिए-

क्या शरीर ठंडा रख सकते हैं दही-छाछ? डायटीशियन ने बताया क्या खाकर शरीर रहेगा कूल

दही और योगर्ट को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। पाचन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए इन दोनों चीजों को खाने की सलाह दी जाती है। खासतौर से लोग इन दोनों चीजों का सेवन गर्मियों में सबसे ज्यादा करते हैं। माना जाता है कि ये दोनों चीजें शरीर को ठंडा रखने का काम करती हैं। ऐसे में डायटीशियन हिमाली ने कुथ मिथकों को क्लीयर किया है।

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क्या कहती हैं एक्सपर्ट

एक्सपर्ट का कहना है कि गर्मियां शुरू होते ही सभी लोग ऐसे खाने और पीने की चीजों को खोजते हैं जो गर्मी के लिए बेस्ट हों। ऐसे में माना जाता है कि दही, छाछ, और योगर्ट शरीर को ठंडा कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। इन चीजों को फ्रिज में रखा जाता है इसलिए ये तापमान में ठंडे होते हैं।

शरीर को करता है गर्म

आयुर्वेद में दही को गर्म और पचाने के लिए हैवी माना गया है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर सकते हैं। खाने के बाद इन चीजों की वजह से पित्त बढ़ता है। ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा दही और छाछ पीते हैं तो गर्मियों में ये आपके शरीर को गर्म कर सकता है।

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स्किन से जुड़ी दिक्कतें

बहुत ज्यादा मात्रा में इन चीजों को खाने से एक्ने, एसिडिटी, हॉट फ्लैशेज, रैशेज, बहुत ज्यादा पसीना, हेयर फॉल जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

कब और कैसे खाएं-पिएं

छाछ और दही को लंच में हफ्ते में एक या दो बार खाएं। इसे डिनर के टाइम पर अवॉइड कर सकते हैं। हफ्ते में जिस दिन दही नहीं खा रहे हैं उस दिन छाछ पिएं। ध्यान रखें बहुत पतली छाछ ही पिएं।

एक्सपर्ट ने पोस्ट में लिखा है कि दही में देसी खांड या फिर मिश्री मिलाकर खाएं और छाछ में जीरा पाउडर मिलाकर पिएं। दो दिन पुराने दही को खाने से बचें। कोशिश करें कि फ्रेश दही खाए।

ठंडक देने वाली कौन सी चीजें हैं?

1) काली किशमिश- रोजाना 6 से 7 काली किशमिश को रातभर थोड़े पानी में भिगोएं। फिर रोजाना सुबह खाली पेट खाएं।

2) सौंफ के बीज- एक गिलास सौंफ का शरबत रोजाना शाम को 4 से 5 बजे के बीच पिएं।

3) गुलकंद- एक चम्मच गुलकंद लंच या फिर डिनर के बाद खाएं।

4) पुदीना और धनिया- 4 से 5 चम्मच धनिया और पुदीना की चटनी को खाने में शामिल करें।

5) नारियल का दूध या फिर नारियल पानी पिएं।

6) सब्जा बीज और गोंद कतीरा- शरबत या फिर नींबू पानी में सब्जा बीज और गोंद कतीरा मिलाकर पिएं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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