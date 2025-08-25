क्या स्मोकिंग करने वाले भी कर सकते हैं ब्लड डोनेट? ये है सही जवाब

Can You Give Blood If You Smoke : क्या आप जानते हैं, रक्तदान का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। जी हां, कई बार किसी न किसी तरह की मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज एनीमिया, एचआईवी, एसटीडी जैसी मेडिकल कंडीशन होने पर व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है।

Is It Safe To Donate Blood After Smoking : भारत में हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग गंभीर बीमारियों या दुर्घटनाओं के कारण होने वाली रक्त की कमी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। चिंता की बात यह है कि देश में हर साल करीब 1.2 करोड़ यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ 90 लाख यूनिट ही उपलब्ध हो पाता है। यही वजह है कि समय-समय पर जरूरतमंदों की मदद के लिए रक्तदान कैंप लगाए जाते हैं। यूं तो 18 साल या उससे बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेशन कैंप्स में जाकर अपना रक्तदान कर सकता है। ताकि खून की कमी के कारण किसी मरीज की जान न चली जाए। बावजूद इसके क्या आप जानते हैं, रक्तदान का मौका हर किसी को नहीं मिल पाता है। जी हां, कई बार किसी न किसी तरह की मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज एनीमिया, एचआईवी, एसटीडी जैसी मेडिकल कंडीशन होने पर व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है। तो क्या स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति को भी रक्तदान करने की मनाही होती है? अगर आप भी इस दिलचस्प सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो पढ़ें ये खबर।

सिगरेट पीने से खून की क्वालिटी पर पड़ता है बुरा असर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सिगरेट पीने से रेड ब्लड सेल्स डैमेज होने लगते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन (COHb)की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं धूम्रपान करने से रक्त में कैडमियम (Cd) और लेड (Pb) जैसी भारी धातुएं भी बढ़ जाती हैं। जिसके कारण ब्लड क्लोटिंग का खतरा बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। नतीजा, धूम्रपान से रक्त नलिकाएं संकुचित हो जाती हैं, जिससे बीपी और दिल की धड़कन तेज होने का असर डोनर और रिसीवर दोनों की सेहत पर हो सकता है। यही वजह है कि रक्तदान से कम से कम 1 से 2 घंटे पहले धूम्रपान से बचने की सलाह दी जाती है।

क्या सिगरेट पीने वाले लोग कर सकते हैं रक्तदान? डॉक्टर अकसर कुछ खास मेडिकल कंडीशंस में ब्लड डोनेट करने के लिए मना करते हैं। उदाहरण के लिए डायबिटीज एनीमिया, एचआईवी, एसटीडी जैसे रोगों से पीड़ित व्यक्ति को रक्तदान करने की मनाही होती है। लेकिन बात अगर स्मोकिंग करने वाले लोगों की करें तो वो कुछ सावधानी बरतते हुए रक्तदान कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं वो सावधानियां।

किन सावधानियों को ध्यान रखकर किया जा सकता है रक्तदान -स्मोक करने वाले लोग ब्लड डोनेट करने से करीब 3-4 घंटे पहले और बाद में स्मोकिंग न करें।

-ब्लड डोनेट करने से पहले ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें।

-ब्लड डोनेट करते समय अगर ब्लड प्रेशर हाई है, तो रक्तदान का विचार कुछ समय के लिए त्याग दें।

-अगर स्मोकिंग की वजह से व्यक्ति को ल्यूकेमिया या लिम्फोमा है, तो उसे ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए।

-कैंसर से पीड़ित लोगों को एक साल तक अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही ब्लड डोनेट करने का विचार दिमाग में लाना चाहिए।